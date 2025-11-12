Espana agencias

Prisión para el acusado de matar a su hermano con arma blanca en una discusión familiar en Ponferrada (León)

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada (León) ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su hermano tras agredirle con arma blanca tras una discusión familiar.

Los hechos se produjeron en la tarde del pasado domingo en el barrio de Cuatrovientos de Ponferrada, cuando una discusión entre dos hermanos finalizó con uno de ellos herido muy grave por arma blanca.

Fue el propio agresor el que avisó primero al 1-1-2 y con posterioridad a la Policía Nacional para relatar los hechos. La víctima fue trasladada al Hospital de León, donde falleció el pasado lunes a las 21.30 horas.

El detenido fue conducido a dependencias de la comisaría de Policía el mismo día de los hechos para ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada que se encontraba en funciones de guardia.

