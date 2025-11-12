Mónica García ve "blanco y en botella" la inocencia del fiscal general y apunta a Miguel Ángel Rodríguez por "mentiroso"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo y en el que se le investiga por la presunta filtración de datos personales de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en 'La mirada crítica' de Telecinco, que ha recogido Europa Press, ha sostenido que "cualquiera que haya estado viendo el transcurso del juicio" al fiscal general "puede hablar, sin lugar a dudas, de su inocencia", y de que no hay ninguna prueba que demuestre que fue él quien filtrara datos personales del novio de Ayuso. "Blanco y en botella", ha añadido.

García ha asegurado que lo que sí se ha visto en el proceso es "a un delincuente confeso y a un mentiroso confeso", en alusión a la propia pareja de Ayuso y a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que según la ministra de Sumar admitió en su declaración ante el Supremo que "difundió un bulo".

Según la titular de Sanidad, si se siguen "los pasos y la línea de puntos", no se puede deducir que el fiscal general del Estado es culpable. Además, ha insistido en que el correo con datos personales de González Amador "estaba ya en los medios mucho antes" de que García Ortiz tuviera acceso a él.

"Está absolutamente claro, y por eso creo que cualquier persona que crea en el Estado de derecho tiene que defender la inocencia del fiscal general", ha remachado, indicando que "por supuesto" serán los jueces quienes decidan, si bien "los ciudadanos", incluidos los miembros del Gobierno, también pueden opinar "de un juicio que está siendo muy mediático".