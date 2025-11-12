Espana agencias

Los padres de Sandra Peña pedirán a Fiscalía de Menores una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio

Los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó, presuntamente tras ser víctima de acoso escolar, pedirán este miércoles a la Fiscalía de Menores de Sevilla una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio en el que estudiaba --Irladensas de Loreto-- en la comparecencia de este miércoles, en calidad de testigos perjudicados.

Así lo ha expresado el tío de Sandra y portavoz de la familia, Isaac Villar, minutos antes de la declaración por separado de los progenitores de la menor, en declaraciones a los medios. "Vienen nerviosos, evidentemente, pero con la tranquilidad de que contarán la verdad; pero también con malestar, por tener que volver a revivirlo todo".

"La familia se ha sentido siempre muy arropada por la Junta de Andalucía, por la Consejería --Desarrollo Formativo y Formación Profesional--, y muy especialmente por el Defensor del Pueblo", ha añadido. "Confiamos plenamente en que la Junta esté a la altura y sea contundente a la hora de tomar esta decisión en la comisión de conciliación para el tema de la sanción administrativa".

En opinión de la familia, "no puede haber otra sanción que no sea la mád alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida: es un poco la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también, ya que es un poco para que esto no se repita".

Para el portavoz de la familia, la única forma de que no se vuelvan a suceder estos casos es que esa sanción sea "contundente y ejemplarizante" para que a ningún centro escolar "se le pase de nuevo por la cabeza no atender a una familia cuando le presentan una situación de acoso en el colegio".

INVESTIGACIÓN ABIERTA

La investigación del caso sigue abierta tras la entrega por parte de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores del informe sobre acoso escolar que, supuestamente, sufrió la joven sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios.

Al respecto, el Ministerio Públcio mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

