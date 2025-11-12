Espana agencias

Leire Díez solicita apartar a Aldama y García Castellón como acusaciones al considerar que no fueron perjudicados

Guardar

La exmilitante socialista Leire Díez ha solicitado al juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho que excluya al empresario Víctor de Aldama y al magistrado jubilado Manuel García Castellón del listado de acusaciones de la causa, al entender que ninguno de los dos puede considerarse perjudicado.

Así lo ha hecho a través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que su defensa pide al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, el juez Arturo Zamarriego, que revoque esas personaciones.

"Si analizamos las actuaciones, así como los escritos de personación, podemos concluir que ninguno de los dos reúne la condición de perjudicado en el presente procedimiento", sostiene.

Díez se pregunta que si la investigación se centra en determinar si ella, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol --los tres investigados-- querían recabar información comprometida contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores --algo que sospecha el juez--, "¿cómo podrían ser víctimas o perjudicados García Castellón y De Aldama de estos delitos?".

La exmilitante del PSOE indica que lo alegado por De Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo' para personarse "se evidencia que nada tiene que ver" con la instrucción, y añade que lo que "pretende es ampliar el objeto de investigación a la existencia de escuchas entre él y su abogado en prisión".

"Si De Aldama considera que ha sido víctima de escuchas ilegales lo que deberá hacer es interponer querella o denuncia por esos hechos, que se habrán de investigar en el procedimiento correspondiente, pero que nada tienen que ver con el objeto de esta instrucción, relativo a determinar la existencia de un delito de cohecho y tráfico de influencias", expone.

Sobre el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Díez apunta que "el menoscabo al honor" tampoco "nada tiene que ver con los hechos objeto de instrucción", y sostiene que, "de tener relevancia penal, constituirían a lo sumo un delito de injurias".

"Respecto de García Castellón nada se dice en ninguno de los artículos aportados con la querella y en la declaración testifical del fiscal Stampa. Lo único que se dijo fue que en una reunión se habló de él y de determinados aspectos de la instrucción de la 'causa Villarejo' pero no se pidió información de él", afirma.

Díez pide al juez "evitar" que "cualquier persona que un testigo o investigado cite, se persone", pues se "acabaría sin duda alguna desvirtuando y dificultando la finalidad" de la investigación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El fiscal general reitera que borra sistemáticamente su móvil por seguridad: "No son datos mios, solo soy custodio"

El fiscal general reitera que

La comisión del Congreso sobre la dana cita el 24 de noviembre a Camarero y al presidente de la Diputación de Valencia

La comisión del Congreso sobre

El silencio conquista la sala de juicio del Tribunal Supremo durante la declaración del fiscal general del Estado

El silencio conquista la sala

Gamarra ve acreditado que el Gobierno "daba instrucciones" al fiscal general, que borró "lo que le podía incriminar"

Gamarra ve acreditado que el

Teresa Ribera insta a mejorar la preparación para futuras danas: "Es un episodio extremo pero puede volver a ocurrir"

Teresa Ribera insta a mejorar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Un vigilante de seguridad puede

¿Un vigilante de seguridad puede pedirte tu DNI para identificarte? Un abogado resuelve la duda

Vito Quiles fracasa en su intento de celebrar un acto no autorizado en la Complutense: la Policía no le permite entrar al campus en el que había menos de 200 personas

La UE blinda internet para proteger sus elecciones: así funciona el “escudo de la democracia” contra los bulos rusos y algoritmos trucados

El Parlamento Europeo abre un nuevo proceso para retirar la inmunidad a Alvise Pérez a petición del Tribunal Supremo

Koldo García sostiene ante el Supremo que su dinero en efectivo procedía “de liquidaciones de gastos y dietas abonados por el PSOE”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes trabajar y cobrar la pensión por incapacidad”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

“Insulta a su jefe de cuatro formas distintas, la empresa le despide y consigue una indemnización”: un abogado explica el caso

Francia suspende la reforma de las pensiones y da oxígeno al Gobierno de Sébastien Lecornu

DEPORTES

Toni Kroos habla sobre la

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”

Alcaraz y Sinner juntos en la CNN: “La palabra rivalidad se queda en la parte profesional”