La Fiscalía de Barcelona avala investigar a Deport Them Now por actuaciones en municipios catalanes

La Fiscalía Provincial de Barcelona, la sección especializada en delitos de odio y discriminación, ha avalado investigar a la organización Deport Them Now por diversas actuaciones en municipios de Cataluña, informa en un escrito consultado por Europa Press.

Lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el diputado de los Comuns en el Parlament Andrés García Berrio, que en julio presentó, con el teniente de alcalde de Mataró (Barcelona), Sergi Morales, una denuncia para pedir que investigaran a la organización y sus presuntos "vínculos" con Vox.

En la denuncia solicitaban la apertura de una investigación penal por delitos de odio, pertenencia a asociación ilícita e incitación a desórdenes públicos "por hechos de extrema gravedad como el ataque a un kebab de Barberà del Vallès o la mezquita de Piera".

En concreto, reclamaban que se practiquen diligencias de investigación sobre la actividad del grupo en Cataluña, que se identifiquen a sus miembros y que se determinen las responsabilidades penales que correspondan.

El líder del grupo permanece en prisión preventiva desde el 17 de julio después de que difundieran en redes sociales un comunicado que incitaba a la "cacería" del inmigrante en Torre Pacheco (Murcia).

ESTRATEGIA

"Aquella estrategia que se estaba utilizando en Torre Pacheco también se estaba produciendo en Cataluña", ha considerado Berrio acompañado de la miembro de la ejecutiva en Mataró Noe Ayguasenosa.

De hecho, Ayguasenosa ha concretado que se sienten interpelados porque el líder del grupo es residente y fue detenido en Mataró: "Sólo unas semanas antes participaba públicamente al lado de miembros de Vox, entre los cuales concejales de nuestra ciudad, de una manifestación que, bajo un lema inicial sobre inseguridad, acabó convirtiéndose en un espacio de gritos fascistas".

Según Berrio, es necesario investigar todos los hechos "porque hasta ahora sólo hay una persona detenida y sería la que ahora mismo está en prisión preventiva, pero había más personas de Deport Them Now" en los actos en los que han participado.

Ante la resolución de la Fiscalía Provincial de Barcelona, los Comuns se han personado como acusación popular en el proceso que tiene lugar en los juzgados de Mataró (Barcelona) "para garantizar la seguridad de la ciudadanía y para impulsar investigaciones efectivas contra la ultra derecha violenta y la grave amenaza que supone para la sociedad".

También defienden que en el Parlament se deben rendir cuentas al respecto, por lo que preguntarán cuántas personas se detuvieron por la "ataque a la mezquita de Piera, o si ha habido actuaciones o detenciones por el caso de Sabadell", entre otros.

