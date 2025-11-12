Espana agencias

La Audiencia de Navarra condena a 10 años de prisión a un hombre que violó a una menor de 13 en Pamplona

Guardar

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 10 años y un día de prisión a un hombre que violó a una menor de 13 años en octubre de 2022 en Pamplona.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el procesado, natural de Marruecos, de 35 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la menor a menos de 300 metros durante 10 años y, además, deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 10 años. En concepto de responsabilidad civil, la indemnizará con 60.000 euros por el daño moral.

La Audiencia ha acordado, asimismo, la expulsión del penado cuando acceda al tercer grado o a la libertad provisional, con prohibición de retornar a territorio español por tiempo de 10 años.

Sobre las 20 horas del 17 de octubre de 2022, el acusado se encontró en la calle con dos menores de 15 y 13 años. Ambas se dirigían al pump track (pista para bicicletas, skates o patines) del barrio de la Rochapea tras haberse escapado de sus respectivas casas ese mismo día.

Tras hablar unos minutos utilizando el traductor del móvil, los tres se dirigieron hacia una zona ajardinada junto al río Arga, en el mismo barrio. Allí siguieron hablando a través del traductor y mediante el español que entendía el inculpado.

Según considera probado la sentencia, el encausado dirigió a las menores hasta una zona apartada del paseo, en donde la joven de 15 años se tumbó y, al parecer, se quedó dormida. Entonces, "aprovechando la soledad del lugar" y que la otra parecía dormida, violó a la menor de 13.

Tras la agresión sexual, una vez despierta la otra chica, condujo a las dos menores a su domicilio. En este punto, el tribunal no considera probado que el hombre realizara tocamientos a la víctima de 13 en las escaleras del descansillo.

En el juicio, celebrado el pasado 14 de octubre, la fiscalía solicitó 10 años de prisión por el delito de agresión sexual (violación) a menor de 16 años y 3 años por un delito de agresión sexual (tocamientos) igualmente a menor de 16 años. La acusación particular elevó a 12 y 4 años, respectivamente, sus peticiones, mientras que la defensa reclamó la absolución.

La Sección Primera de la Audiencia avala la declaración de la denunciante como principal prueba de cargo. El tribunal no aprecia en la víctima móvil espurio alguno, "pues no conocía de nada al acusado y ningún beneficio obtiene de la denuncia".

"La forma de revelar los hechos, pasado un tiempo y ante la psicóloga clínica, descartan cualquier posible invención determinado por un móvil espurio", subraya.

RELATO REVELADO DE FORMA PROGRESIVA

Sobre la persistencia de su testimonio, los jueces destacan que, si bien es cierto que el mismo varió, como bien señaló la psicóloga forense no existió tal variación, sino que la joven, "por su propia condición y estado, sustrajo de su relato una de las agresiones, la más grave, por su incapacidad de verbalizarla nada más suceder los hechos que minimizó, describiendo tan solo una parte de ellos, la más leve". "Fue tras el tratamiento especializado con psicólogos cuando pudo revelar lo sucedido en su totalidad, por lo que se llevó a cabo una segunda prueba preconstituida".

En este sentido, los magistrados recalcan que "no existen varios relatos incompatibles, sino un relato revelado de forma progresiva, habiendo sustraído del mismo en un momento inicial aquella parte que, por dolorosa, era incapaz de reproducir".

Asimismo, indican que, según las diversas pruebas psicológicas practicadas por la forense, el testimonio de la denunciante es calificado como "altamente creíble".

"En conclusión, fue el sentir unánime de los miembros de este Tribunal que [la víctima] dijo la verdad, en una declaración emotiva, mostrándose tímida y vergonzosa, con actitudes y matices propios de su edad, mostrando dificultad y rechazo al tener que concretar hechos pasados que le desagradaban. Ninguna sombra de duda empaña la franca credibilidad de cuanto la menor declaró en el plenario. No percibimos asomo ni atisbo alguno de invención, de exageración ni de fabulación, sino una declaración firme, compacta, sin fisuras en el relato de la experiencia sufrida", puntualiza la Audiencia.

LUGAR OCULTO Y OSCURO

A mayor abundamiento, los jueces apuntan que lo declarado por la menor contó con corroboraciones periféricas, con pruebas objetivas, como testificales, documentales y periciales psicológicas.

En la determinación de la pena, la Audiencia valora la situación de indefensión de la víctima para estimar la agravación prevista en los artículos que regulan las agresiones sexuales en el Cogido Penal: "Pues bien, el lugar oculto, oscuro y alejado en que producen los hechos, unido a la edad de la menor, de tan solo 13 años, y su situación de vulnerabilidad, se había escapado de casa, nos determina a declarar probada la concurrencia del referido subtipo agravado".

Respecto al cumplimiento de la pena y la posterior expulsión, los magistrados aprecian "razones que justifican el cumplimiento íntegro de la condena y su no sustitución parcial por la expulsión por estimarlo necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

CC pide a Sánchez una cuestión de confianza y UPN le insta a irse porque se aferra al poder sin tener mayoría

CC pide a Sánchez una

Bildu, Sumar y Podemos exigen a Sánchez que rectifique y deje de avalar el plan de autonomía de Rabat para el Sáhara

Bildu, Sumar y Podemos exigen

Bildu ve la legislatura en un "punto crítico" y exige a Sánchez un programa social para evitar la inacción

Bildu ve la legislatura en

El BNG avisa a Sánchez de que no le va a dar un "cheque en blanco" para seguir gobernando y exige cumplir con Galicia

El BNG avisa a Sánchez

Los acusados por tentativa de homicidio en una pelea entre clanes en Puertollano (Ciudad Real) pactan dos años de cárcel

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal fija las condiciones para

Abascal fija las condiciones para que Vox apoye al sustituto de Mazón en Valencia: hacer presas y diques

Los peritos confirman que el fiscal general borró su móvil el mismo día de su imputación: “No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés”

La Guardia Civil desarticula una organización de ‘narcodrones’ en el Estrecho de Gibraltar con la ‘Operación Ruche’

Ramon Lamiel, director de Tráfico: “Nuestra máxima preocupación cuando la autopista va muy cargada es el carril de la izquierda”

La Guardia Civil libera a una mujer que fue encerrada y agredida en una casa en Murcia: hay tres detenidos y uno es menor de edad

ECONOMÍA

El Supremo descarta declarar abusivas

El Supremo descarta declarar abusivas todas las hipotecas ligadas al IRPH y deja la decisión a los jueces

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una chica de 28 años deja su carrera en medicina para trabajar como niñera de multimillonarios y ahora cobra 130.000 euros al año y viaje en megayates

Estos son los 5 mejores anuncios de la Lotería de Navidad: de la historia de Julián al gesto solidario en el bar de Antonio

DEPORTES

Alcaraz y Sinner juntos en

Alcaraz y Sinner juntos en la CNN: “La palabra rivalidad se queda en la parte profesional”

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025