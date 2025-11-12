Espana agencias

Junts llama "cínico e hipócrita" a Sánchez por decir que cumple sus acuerdos y le pregunta cómo piensa gobernar ahora

Guardar

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha llamado este miércoles "cínico e hipócrita" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por asegurar que ha cumplido con los acuerdos de investidura suscritos con su partido, le ha reprochado que les culpe del bloqueo de la legislatura y le ha preguntado cómo piensa gobernar sin su apoyo, con una mayoría absoluta en contra.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Nogueras ha respondido así al jefe del Ejecutivo, quien horas antes apelaba a los de Carles Puigdemont al "espíritu del acuerdo" para dejarle claro que los catalanes "ni viven ni comen de los espíritus del acuerdo", sino de la "materialización" de los acuerdos. "Nos interesan los hechos", ha dicho.

La independentista catalana ha denunciado que Sánchez asegure que todas las leyes importantes que queda por sacar adelante, como la Ley de Familias, la Ley sobre el Acceso Universal al Sistema de Salud o la Ley de Menores en el Entorno Digital, en ahora van a quedar bloqueadas por culpa del veto de Junts cuando su partido "no es el culpable" de que muchas de esas estén en el cajón desde hace años por los continuos aplazamientos en la presentación de enmiendas.

"Esto es lo que hacen exactamente con las leyes: dicen que son muy importante y urgentes, pero las tienen cerradas en un cajón y sólo las sacan a pasear cuando quieren un titular. Entonces "¿quién bloquea las leyes, ustedes o es culpa de Junts?, se ha preguntado. ¿Desistirá de hacernos chantaje cada día?", ha añadido.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar pide a Sánchez que el Estado compre 25.000 viviendas de fondos de inversión para ponerlas en alquiler barato

Sumar pide a Sánchez que

Agentes declaran que se llevaron más información de la autorizada en el registro al fiscal porque era imposible filtrar

Agentes declaran que se llevaron

Feijóo insta a Sánchez a convocar elecciones para evitar la parálisis: "Aunque se resista, su tiempo se ha acabado"

Feijóo insta a Sánchez a

Prisión para el acusado de matar a su hermano con arma blanca en una discusión familiar en Ponferrada (León)

Infobae

Rufián desafía a Feijóo a presentar una moción de censura y reprocha a Junts que utilice CATALUÑA como "un negocio"

Rufián desafía a Feijóo a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los peritos confirman que el

Los peritos confirman que el fiscal general borró su móvil el mismo día de su imputación: “No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés”

La Guardia Civil desarticula una organización de ‘narcodrones’ en el Estrecho de Gibraltar con la ‘Operación Ruche’

Ramon Lamiel, director de Tráfico: “Nuestra máxima preocupación cuando la autopista va muy cargada es el carril de la izquierda”

La Guardia Civil libera a una mujer que fue encerrada y agredida en una casa en Murcia: hay tres detenidos y uno es menor de edad

El fiscal general “fue colaborador” e indicó que se había cambiado de móvil “desde el primer momento” en la entrada y registro de la UCO en su despacho

ECONOMÍA

Estos son los 5 mejores

Estos son los 5 mejores anuncios de la Lotería de Navidad: de la historia de Julián al gesto solidario en el bar de Antonio

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Andrés Millán, abogado: “Si solo inviertes en vivienda, te recomiendo ir pensando en diversificar”

Un cocinero calcula cuánto gana David Muñoz: “Podría generar entre 2 y 4 millones de euros”

DEPORTES

Iker Casillas ordena sus cinco

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça