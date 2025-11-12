Espana agencias

Feijóo afea a Sánchez que "censure" al rey emérito en el Congreso: "No lo ha hecho ningún presidente democrático"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que desde la tribuna del Congreso "censure" a rey emérito y ha recalcado que eso "no lo ha hecho ningún presidente democrático" en España.

Así se ha pronunciado en debate que se celebra en la Cámara Baja sobre corrupción y el último Consejo Europeo, entre otros temas, después de que Sánchez haya hecho referencia al libro de memorias de Juan Carlos I y haya criticado sus "loas" a Franco.

"Tengo que decirle que me resulta particularmente doloroso, en un país donde hay familias que todavía buscan los restos de sus familiares en las cunetas, escuchar al rey emérito hacer y dar loas al dictador Franco. A mí me resulta particularmente doloroso", ha abundado Sánchez.

PROMETE UN EJECUTIVO "RESPETUOSO" CON LA CORONA Y EL JEFE DEL ESTADO

En su réplica, Feijóo ha afirmado que si el PP llega a Moncloa "tendrá un Gobierno respetuoso" con la Corona y los jefes del Estado. "Con sus luces y con sus sombras, pero respetuoso con los jefes del Estado. Y tendrá un Gobierno respetuoso con el actual jefe del Estado y no le dejará solo en ningún lugar de España", ha resaltado.

En este punto, ha reprochado al presidente del Gobierno sus críticas al rey emérito. "Venir aquí, desde esta tribuna, a censurar a un jefe del Estado no lo ha hecho jamás ningún presidente democrático de nuestro país. Jamás se ha hecho eso", ha enfatizado.

El jefe de la oposición ha indicado que si gana el Partido Popular habrá un Gobierno "leal a las instituciones del Estado", que se dedicará a hacer "crecer la economía" que dejará de "asfixiar a la gente".

Además, ha añadido que su Ejecutivo se dedicará a "generar seguridad dentro de nuestras fronteras y confianza fuera de ellas". "Mire señor Sánchez, España tendrá un Gobierno decente y a partir de esta sesión lo necesita más que nunca", ha finalizado.

SÁNCHEZ ACONSEJA AL EMÉRITO SER "RESPETUOSO" CON MEMORIA DE ESPAÑA

En su turno final, antes de cerrar el debate del Congreso que se ha prolongado más de seis horas, el jefe del Ejecutivo ha expresado el "respeto" de su Gobierno a la Casa Real y a Felipe VI.

"Por supuesto que nosotros respetamos a la Casa Real, al actual jefe del Estado. Faltaría más", ha enfatizado Sánchez, para añadir que "quien ha faltado a su deber" ha sido el líder del PP al no acudir a la apertura del año judicial y "yéndose por cierto con la presidenta de la Comunidad de Madrid hacer un mitin".

Eso sí, el presidente del Gobierno ha indicado que "el anterior jefe del Estado" lo que "tendría que hacer es ser respetuoso con la memoria democrática de este país y no ensalzar a un dictador como fue Franco".

