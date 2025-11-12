Espana agencias

El PP pregunta a Montero si ella es "la verdadera fontanera del PSOE" y la ministra replica rechazando "difamaciones"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha preguntado este miércoles en el Congreso a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, si tenía "relación directa" con la exmilitante socialista Leire Díez o si ella misma es la "verdadera fontenera del PSOE", a lo que la 'número dos' socialista ha replicado tachando de "bulos y difamaciones" las palabras de su interlocutor.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Bendodo ha insistido en que como vicesecretaria general del partido, Montero "estaba allí". "Si departía con (Pedro) Sánchez, el fiscal general o (Félix) Bolaños ¿también tenía usted relación directa con la fontanera?", le ha soltado en referencia a Díez, investigada por supuestas maniobras contra las personas que investigan casos relacionados con la corrupción.

Según Bendondo, Montero "o manda mucho o no manda nada". "Si no manda nada, es que no se enteraba de nada y, si manda mucho es la verdadera fontanera y estaba al tanto de todo", ha abundado, retándola a "aclarar su papel en toda esta historia".

Montero ha tachado de "incalificable" la intervención del diputado del PP. "Si tiene usted algo que decir o que acusar, hágalo", le ha espetado, antes de instarle a "tomarse el Parlamento con seriedad": "¿Va a preguntar usted de verdad lo que acaba de formular en una sesión de control a este Gobierno? ¿Qué es lo que usted me acaba de preguntar, señor Bendodo? ¿Qué le puedo responder? Nada, porque sabe que son mentiras, bulos y difamaciones", ha abundado Montero.

NO SON BULOS, HAY UN AUDIO

Bendodo ha negado la mayor recalcando que nada de "bulos", que en este caso hay un audio en el que se escucha a Leire Díez decir que el presidente quiere "que se limpie todo caiga quien caiga". "Esto es mafia", ha apostillado.

Y después de que Bendodo mentara al expresidente del PSOE y de la Junta andaluza, Manuel Chaves, y el caso de los ERE, Montero se ha quedado en Andalucía para volver a pedir explicaciones sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama y el nombramiento como viceconsejero de Sanidad de Nicolás Moreno, que es subdirector de un hospital privado.

También ha preguntado por corrupción a Montero la portavoz del PP, Ester Muñoz, que quería saber si la dirigente socialista mantiene que no ha habido financiación ilegal en su partido después de que la Audiencia Nacional vaya a investigar los pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos.

SIEMPRE DENTRO DE LA LEGALIDAD

Montero ha reiterado que el PSOE ha "operado bajo el principio de legalidad" y que no ha incurrido en "financiación ilegal" y después se ha enzarzado con Muñoz sobre las condenas a partidos por este delito. Mientras la vicepresidenta insistía en que el único partido condenado por eso es el PP, Muñoz replicaba que el primero fue "el PSOE por Filesa".

A continuación, Muñoz ha cargado contra el presidente Pedro Sánchez, por no contestar a todo lo que sobre distintas corruptelas le ha preguntado este miércoles Alberto Núñez Feijóo y ha concluido subrayando que "el país está harto de aguantar a un gobierno de izquierdas y corrupto".

La dirigente socialista ha insistido denunciando los "bulos" y las "mentiras" que achaca a un Feijóo que, ha destacado, "ni siquiera defiende la gestión de sus comunidades porque sabe que es indefendible y ha terminado proclamado que el dirigente 'popular' es "el único líder de una formación política que se sienta en un despacho de una sede pagada con dinero negro".

