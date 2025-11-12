Espana agencias

El ICAM pasa a Bolaños a abogado no ejerciente por incompatibilidad con el cargo como ministro

Guardar

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha cambiado el estatus del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a colegiado no ejerciente por incompatibilidad con su cargo oficial.

A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, el ICAM ha señalado este miércoles que recibió una denuncia "nominativa" sobre Bolaños en la que se instaba a verificar la compatibilidad entre su cargo público y la condición de colegiado ejerciente.

El ICAM ha explicado que, a raíz de esa denuncia y según lo previsto en el Estatuto General de la Abogacía Española, su Junta de Gobierno se reunió el pasado 21 octubre y acordó la "adecuación registral" de Bolaños "a la condición de colegiado no ejerciente".

Ha precisado que el titular de Justicia "continúa siendo colegiado, manteniendo todos los derechos y condiciones asociados a dicha condición".

Y ha querido aclarar que la decisión adoptada no implica "suspensión alguna de la condición de colegiado ni cuestionamiento alguno de su trayectoria profesional", ya que "su condición de colegiado se mantiene plenamente vigente".

"No existe constancia de ejercicio material de la abogacía por parte de Bolaños durante su etapa como alto cargo" y "ha observado el principio de dedicación exclusiva exigido legalmente", ha recalcado.

PUEDE VOLVER A EJERCER SI DEJA DE SER CARGO OFICIAL

En este sentido, el organismo ha explicado que la decisión tiene efectos "exclusivamente administrativos y es plenamente reversible" si el ministro deja de ser cargo oficial, momento en el que "podrá retornar a la condición de ejerciente sin impedimento alguno, conforme a la normativa vigente".

El ICAM ha defendido que, como colegio de abogados, ha actuado "conforme a su obligación estatutaria de verificación, en un procedimiento reglado y habitual".

Se trata, ha añadido, de "una simple actualización registral, sin mayor trascendencia ni efecto sancionador", y que es "habitual en este tipo de situaciones de incompatibilidad legal sobrevenida".

Y ha puesto como contexto que, en la actualidad, cuenta con 28.295 colegiados no ejercientes, aproximadamente el 38% del censo total de la corporación, agregando que esa condición "es habitual y plenamente reconocida dentro de la estructura colegial".

"Con este acuerdo, el ICAM cumple con su función estatutaria de velar por el correcto funcionamiento del censo colegial y el respeto a las reglas deontológicas y legales que rigen la profesión, sin que ello suponga afección alguna a los derechos, la honorabilidad o la condición profesional del colegiado afectado", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez carga contra Moreno por su respuesta a la crisis de los cribados: "Excusas, ceses cosméticos y manipulaciones"

Sánchez carga contra Moreno por

Los padres de Sandra Peña pedirán a Fiscalía de Menores una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio

Los padres de Sandra Peña

Sánchez reclama a Junts que haga "política con mayúsculas" al servicio de la gente en vez de "abonarse al bloqueo"

Sánchez reclama a Junts que

Sánchez llama a confiar en el proceso de paz en Palestina, pero avisa de que España permanecerá "vigilante"

Sánchez llama a confiar en

Pradales urge a Sánchez a culminar el Estatuto vasco: "la confianza es difícil de construir pero fácil de perder"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general “fue colaborador”

El fiscal general “fue colaborador” e indicó que se había cambiado de móvil “desde el primer momento” en la entrada y registro de la UCO en su despacho

Francisco Rius, jurista: “Si una mujer está embarazada y ha sido detenida, se deben adoptar medidas específicas”

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cómo te puede durar más la batería del coche: “Cada vez que arranques vas a pulsar este botón”

En menos de dos meses será obligatoria la nueva baliza V16 conectada: qué es y cómo funciona

Radio Televisión Española renovará por 197.800 euros el servicio de escoltas armados para su presidente

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado: “Si solo

Andrés Millán, abogado: “Si solo inviertes en vivienda, te recomiendo ir pensando en diversificar”

Un cocinero calcula cuánto gana David Muñoz: “Podría generar entre 2 y 4 millones de euros”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

El nuevo impuesto para coches eléctricos que plantea Reino Unido y que asusta a los conductores españoles

Anuncio de la Lotería de Navidad 2025: un vídeo que recuerda el valor de la familia y la ilusión por estar todos juntos

DEPORTES

Iker Casillas ordena sus cinco

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça