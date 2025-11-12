Espana agencias

CC pide a Sánchez una cuestión de confianza y UPN le insta a irse porque se aferra al poder sin tener mayoría

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, ha reclamado este martes al presidente Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza para aclarar de qué forma va a gobernar sin el apoyo de Junts, mientras que el representante de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, le ha instado a dimitir porque se aferra al poder pese a tener una mayoría parlamentaria en contra.

Durante su intervención en el Pleno, Valido ha denunciado que Sánchez haya pedido que dejen votar a los valencianos tras la dimisión de Carlos Mazón al mismo tiempo que él se niega someterse a una cuestión de confianza para que el Gobierno explique cuál es su hoja de ruta en la situación de minoría en la que se encuentra tras la ruptura de Junts y sin tener Presupuestos.

La nacionalista canaria sostiene que el artículo 114 de la Constitución, que regula la cuestión de confianza, es "tan importante" como el que habla de los Presupuestos", pero ha lamentado que Sánchez no lo vaya a presentar, que tampoco se plantee un adelanto electoral y que no vaya a haber una moción de censura.

QUE CUMPLA CON EL DECRETO CANARIO

Tras rechazar entrar "en el juego sucio de la corrupción" y en el "y tú más", Valido ha pedido a Sánchez que centre sus esfuerzos en actualizar la Política Agraria Común (PAC), "fundamental" para el sector primario de Canarias; en luchar por que las islas no asuman "en soledad" a los menores inmigrantes, sino que se implique el Gobierno y Europa; y en cumplir con el decreto canario.

De lo contrario, ha dicho, el presidente puede verse "más solo en este partido; un partido que más pronto que tarde alguien pitará el final, y en el que puede verse cada vez con menos compañía".

De su lado, el único diputado de UPN en el Congreso, Alberto Catalán, ha comenzado diciendo que si bien su partido no llegó al Congreso para dar clases de ética y comportamiento, tampoco va a permitir recibirlas, y menos de un presidente que llegó a Moncloa y que gobierna gracias a los votos de los herederos políticos de ETA, en alusión a Bildu, que permite los enaltecimientos del terrorismo o que envía el pésame por la muerte de un terrorista en la cárcel cuando no es capaz de felicitar a María Corina Machado por su Premio Nóbel de la Paz.

LOS ESPAÑOLES, "HARTOS DE TANTA INDECENCIA"

Como "indecente" es también para Catalán llegar al poder a través de una moción de censura para acabar con la corrupción y haber caído "en sus redes", tener a los dos secretarios de Organización imputados por una presunta trama corrupta, que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo y el Gobierno "lo respalde" o que digan que son "feministas porque son socialistas y tengan a puteros como ministros".

El regionalista navarro ha pedido a Sánchez que "no se aferre al poder sin tener una mayoría parlamentaria" y le ha urgido a irse porque los españoles están "hartos de tanta indecencia".

