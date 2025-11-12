Bildu, Sumar y Podemos exigen a Sánchez que rectifique y deje de avalar el plan de autonomía de Rabat para el Sáhara

Bildu, Sumar y Podemos han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rectifique su error de aval el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos y vuelva a la posición tradicional de respaldo al derecho de autodeterminación de los saharauis.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha aprovechado la comparecencia de Sánchez en el Pleno del Congreso para demandar que el "pueblo saharaui debe seguir contando con el apoyo que el Gobierno erróneamente retiró" y que, a su juicio, solo alienta la "impunidad de Marruecos para seguir ocupando ilegalmente" la zona, negando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Con el telón de fondo de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que respalda por primera vez el plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española, Aizpurua ha prometido que van a presionar para que el Ejecutivo "recapacite" y ha recordado que han pedido la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el Sáhara en la cámara.

Mientras, su homóloga en Sumar, Verónica Barbero, ha advertido que por "memoria y decencia política" España tiene que reconocer el derecho "inalienable del pueblo saharaui" a decidir su futuro y también sobre sus recursos naturales, dado que lo contrario es una "burla" a las sentencias europeas.

También ha enfatizado que el Gobierno no puede tampoco celebrar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU al "dictado" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que el único camino por la paz es la autodeterminación del Sáhara Occidental.

A su vez, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha lanzado a Sánchez que es "hora de rectificar" su apoyo al plan de Rabat. Es más, ha apostillado que la mayoría del pueblo español no respalda la posición del presidente sino que defiende la autodeterminación del pueblo saharaui y dejar de "estar plegados a los mandatos de la dictadura marroquí".