Espana agencias

Tellado avanza que Feijóo dará a conocer "rápido" su candidato para sustituir a Mazón tras "consultar" con el PPCV

Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha avanzado este martes que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dará a conocer "rápido" el nombre del candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana tras "consultar" con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV).

"El presidente Feijóo ha consultado con los compañeros de Valencia, y yo creo que tomará su decisión en el ámbito de sus competencias. Y ya digo, creo que se hará rápido, me consta", ha aseverado.

Así se ha pronunciado Tellado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum al ser preguntado cuál es el principal escollo de la negociación con Vox, qué problema tiene Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PPCV, para que la dirección nacional aún no le haya confirmado como candidato o si Feijóo está pensando en otro candidato.

Tellado ha afirmado que el partido "tiene sus tiempos". "Y a mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido, y por lo tanto dentro de los plazos que existen para hacerlo", ha manifestado.

"EL PARTIDO TIENE SUS TIEMPOS"

Al ser preguntado entonces si podía dar una pista de quién podía ser el candidato, el 'número dos' del PP se ha limitado a decir que ha sido "lo suficientemente claro". "El partido tiene sus tiempos, el presidente ha consultado esta cuestión con nuestros compañeros en Valencia, y por lo tanto, dentro del ámbito de sus competencias, tomará su decisión", ha reiterado.

Tellado ha indicado que esa decisión "se adoptará pronto" y "rápido", dentro de "los plazos previstos". El día 19 de noviembre termina el plazo para registrar el nombre del candidato a la investidura.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez reitera su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado: "Tras lo escuchado y visto, más aún"

Sánchez reitera su confianza en

Mazón comparece hoy en la comisión de la dana de Les Corts: dos turnos, una réplica de los grupos y con límite de tiempo

Mazón comparece hoy en la

El dueño del local que se derrumbó con cuatro muertos en 2024 en Palma declara este martes

El dueño del local que

El juez del 'caso Leire Díez' retoma este martes la ronda de declaraciones con varios periodistas y un abogado

El juez del 'caso Leire

La jueza de la dana rechaza citar como testigo al conseller de Agricultura y pide informes sobre la presa de Buseo

La jueza de la dana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP descarta una moción

El PP descarta una moción de censura a pesar de la ruptura de Junts con el Gobierno: “Le echaremos en las urnas, sin buscar atajos”

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

El foro mundial de drones de seguridad celebrado España: así ha sido el evento de la Interpol que ha acogido la Policía Nacional

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juanma Lorente, abogado: “No faltéis al trabajo para conseguir el paro, es una locura”

El periodista Javier Ruiz analiza la venta del Atlético de Madrid al fondo Apollo: “Es uno de los grandes tiburones blancos del planeta”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de noviembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 11 de noviembre

DEPORTES

Perico Fernández, el boxeador español

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones