Espana agencias

Óscar López asegura que el fiscal general es "inocente" y que sólo es "culpable" de "perseguir un delito"

Guardar

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es "inocente", y que, en su opinión, sólo es "culpable" de "perseguir un delito".

"Por supuesto que el fiscal general del Estado es inocente. Es culpable de perseguir un delito, de eso es de lo que es culpable", ha declarado este martes durante su intervención en un coloquio organizado por 'Club Siglo XXI' en Madrid.

Así se ha expresado en la víspera a la declaración de García Ortiz de este miércoles en el juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo (TS) por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El ministro ha expresado que, a su juicio, "lo que han querido crear con el fiscal general" le parece "un atropello democrático sin precedentes": "Desde luego, estoy mucho más con los periodistas que con un 'pseudoperiodista' como Miguel Ángel Rodríguez".

--- HABRÁ AMPLIACIÓN ---

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Congreso tramita las enmiendas del PP para congelar las tasas aeroportuarias y derogar el cierre de nucleares

El Congreso tramita las enmiendas

Díaz exige a Feijóo que "actúe" y que retire el acta de diputado a Mazón en las Corts: "Tiene que dejar la vida pública"

Díaz exige a Feijóo que

El Supremo permite tiempo indefinido sobre el régimen de explotación de un complejo turístico o multipropiedad

El Supremo permite tiempo indefinido

Los periodistas, en el foco del juicio al fiscal general por la presunta filtración contra el novio de Ayuso

Los periodistas, en el foco

Libertad provisional para los detenidos por la presunta agresión sexual a una mujer en Cartaya (Huelva)

Libertad provisional para los detenidos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre divorciado pierde su

Un padre divorciado pierde su empleo y deja de pasar la pensión de los hijos a la madre durante un año: ahora la Justicia le obliga a abonar 17.000 euros

Mazón centra su declaración en culpar al Gobierno de Sánchez de la gestión de la DANA: “Yo me fie y Feijóo me dijo que no lo hiciera. Tenía razón”

El fiscal Stampa entrega al juez un audio en el que Leire Díez dice ser “la mano derecha” de Santos Cerdán

¿Se equivoca el PP votando en contra del objetivo de emisiones para contentar a Vox?: “El negacionismo climático ahuyenta”

Las 10 frases de Mazón de su declaración en Les Corts: de “poco tenía yo que aportar” a “mi persona sigue siendo la gran excusa política”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado, explica cómo

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso de lactancia: “Se puede disfrutar de manera acumulada”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El Banco de España alerta de que las pymes financian a las grandes compañías: pagan a sus proveedores en 32 días y las macroempresas en 61

La Justicia de Cataluña da la razón a una comunidad de vecinos y prohíbe la apertura de un bar con terraza en el bajo: antes era un taller de motos

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals