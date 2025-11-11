Espana agencias

Leire Díez se presentó al fiscal Stampa como "mano derecha" de Cerdán y "la persona del PSOE": "Yo traslado luego"

Guardar

La exmilitante socialista Leire Díez mantuvo una reunión con el fiscal Ignacio Stampa el pasado 7 de mayo en la que se presentó como "mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y como "la persona que ha puesto el PSOE". "Yo traslado luego", afirmó.

Así se escucha en el audio de la reunión, al que ha tenido acceso Europa Press, que el fiscal Stampa ha entregado al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego.

Díez aseguró en el encuentro, en el que también estaban presentes los empresarios Javier Pérez Dolset y Luis del Rivero, que era "estrictamente confidencial". "Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", manifestó.

Ante ello, Stampa le preguntó "detrás de qué" y Díez aludió a "irregularidades en gestiones, en informes policiales, irregularidades en facciones, en algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción".

El fiscal le preguntó si ella era "la mano derecha de Santos Cerdán, el secretario de Organización del partido", a lo que Díez contestó afirmativamente: "Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado".

Y Del Rivero deslizó la posibilidad de que Cerdán estuviera en el encuentro, pero Díez replicó que no iba a participar. "Ah, no, no. Yo traslado luego, luego tengo reunión con él", abundó ella.

Por su parte, Pérez Dolset afirmó que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, "el presidente ya dijo que se limpie todo", "sin límite". "Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial", dijo.

El juez Zamarriego investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por las maniobras de Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox, sobre la afirmación de Sánchez de que el fiscal general es inocente: "El enésimo ataque al Poder Judicial"

Vox, sobre la afirmación de

El periodista investigado en el 'caso Leire Díez' niega haber mediado en el presunto soborno al fiscal Grinda

El periodista investigado en el

Los padres de Sandra Peña comparecen como testigos este miércoles en la Fiscalía de Menores

Los padres de Sandra Peña

Mazón asegura que no retrasó el ES-Alert el día de la dana ni nadie le "pidió permiso" para enviarlo

Mazón asegura que no retrasó

Archivada la causa por la "venta" de una menor de 14 años a una familia en Lleida

Archivada la causa por la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nueva incidencia con las pulseras

Nueva incidencia con las pulseras para las víctimas de violencia machista: Igualdad alerta de fallos en el sistema

Carlos Mazón, en la comisión de la DANA en Les Corts: “Poco tenía que aportar yo a la emergencia”

El PP elige para suceder a Mazón al candidato preferido por Vox: quién es Juanfran Pérez Llorca, el político que aspira a gobernar la Generalitat

Vito Quiles convoca un acto en la Universidad Complutense sin tener la autorización y el Gobierno responde: “Una provocación más”

El juez archiva la causa contra el joven que fue a prisión por ‘criptoyihadismo’ al no hallar indicios de delito

ECONOMÍA

El dinero no da la

El dinero no da la felicidad: las provincias más ricas, como Madrid o Barcelona, no lideran el bienestar en España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Los propietarios de unos locales se niegan a pagar las obras del ascensor de la comunidad de vecinos pero son obligados por mejoras estructurales en el edificio

Precio de la luz estará aún más bajo este 11 de noviembre: a esta hora la tarifa en menos de 1 euro

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals