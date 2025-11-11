Leire Díez se presentó al fiscal Stampa como "mano derecha" de Cerdán y "la persona del PSOE": "Yo traslado luego"

La exmilitante socialista Leire Díez mantuvo una reunión con el fiscal Ignacio Stampa el pasado 7 de mayo en la que se presentó como "mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y como "la persona que ha puesto el PSOE". "Yo traslado luego", afirmó.

Así se escucha en el audio de la reunión, al que ha tenido acceso Europa Press, que el fiscal Stampa ha entregado al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego.

Díez aseguró en el encuentro, en el que también estaban presentes los empresarios Javier Pérez Dolset y Luis del Rivero, que era "estrictamente confidencial". "Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", manifestó.

Ante ello, Stampa le preguntó "detrás de qué" y Díez aludió a "irregularidades en gestiones, en informes policiales, irregularidades en facciones, en algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción".

El fiscal le preguntó si ella era "la mano derecha de Santos Cerdán, el secretario de Organización del partido", a lo que Díez contestó afirmativamente: "Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado".

Y Del Rivero deslizó la posibilidad de que Cerdán estuviera en el encuentro, pero Díez replicó que no iba a participar. "Ah, no, no. Yo traslado luego, luego tengo reunión con él", abundó ella.

Por su parte, Pérez Dolset afirmó que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, "el presidente ya dijo que se limpie todo", "sin límite". "Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial", dijo.

El juez Zamarriego investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por las maniobras de Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles.

