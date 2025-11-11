La eurodiputada del PNV denuncia que la Transición se construyó "sobre un pacto de silencio inaceptable"

La eurodiputada de PNV, Oihane Agirregoitia, ha denunciado que la transición española se construyó "sobre un pacto de silencio inaceptable". El grupo de Memoria Democrática del Parlamento Europeo, del que forma parte la formación jeltzale, ha conmemorado su décimo aniversario con unas jornadas sobre memoria y justicia en el 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

Agirregoitia ha afirmado que seguirán "siendo las voces que garanticen verdad, justicia y reparación". "Han pasado 50 años desde la muerte de Franco pero hoy, más que nunca, tenemos presente su figura porque los totalitarismos, los extremismos, los ataques que recibe la democracia y la extrema derecha han recuperado más fuerza que nunca dentro de estas pareces", ha alertado.

En una intervención realizada en euskera durante la apertura de la jornada titulada 'Franquismo sin Franco: legado autoritario, impunidad y olvido', acompañada de la exeurodiputada jeltzale Izaskun Bilbao y el responsable de Derechos Humanos y Convivencia, Ion Gambra, Agirregoitia ha repasado el marco legislativo existente en el Estado español.

Además, representantes políticos, de distintas asociaciones, familiares de víctimas y activistas han compartido su visión y opinión sobre la memoria activa frente al "revisionismo histórico y la desmemoria". Entre los intervinientes han estado la investigadora en derecho de la cultura, Maider Maraña, y el profesor de historia contemporánea de la Universidad del País Vasco (EHU), Iosu Chueca.

"Este grupo ha sido un ejemplo en la lucha a favor de la pluralidad, la solidaridad, la empatía y contra el fascismo", ha señalado Agirregoitia, quien ha reconocido "el importante papel que juega este grupo en la denuncia de casos como la matanza del 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz, donde fueron asesinados cinco obreros por la policía en el transcurso de una jornada de huelga general, los Sanfermines de 1978, o el reciente intento de Vox de blanquear el fascismo con la organización de una exposición sobre el Valle de Cuelgamuros en julio pasado".

"Frente al aumento del totalitarismo, la polarización política y social que vemos en todo el mundo, y la violencia que vemos a nuestro alrededor, reivindicamos más democracia y más solidaridad", ha indicado la representante jeltzale.

"Como Partido Nacionalista Vasco decimos fuerte y claro que es imprescindible trabajar por la convivencia, pero echando la vista atrás y aprendiendo del pasado, para que no vuelva a ocurrir", ha incidido, para sostener que "a través de la verdad, la justicia y la reparación porque todas las víctimas lo merecen". "Las tres son necesarias para que nuestro pueblo pueda avanzar", ha insistido.

Finalmente, ha indicado que van a "seguir trabajando y siendo la voz de las víctimas de los crímenes cometidos durante la Guerra civil y el Franquismo".