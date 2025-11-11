Espana agencias

La eurodiputada del PNV denuncia que la Transición se construyó "sobre un pacto de silencio inaceptable"

Guardar

La eurodiputada de PNV, Oihane Agirregoitia, ha denunciado que la transición española se construyó "sobre un pacto de silencio inaceptable". El grupo de Memoria Democrática del Parlamento Europeo, del que forma parte la formación jeltzale, ha conmemorado su décimo aniversario con unas jornadas sobre memoria y justicia en el 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

Agirregoitia ha afirmado que seguirán "siendo las voces que garanticen verdad, justicia y reparación". "Han pasado 50 años desde la muerte de Franco pero hoy, más que nunca, tenemos presente su figura porque los totalitarismos, los extremismos, los ataques que recibe la democracia y la extrema derecha han recuperado más fuerza que nunca dentro de estas pareces", ha alertado.

En una intervención realizada en euskera durante la apertura de la jornada titulada 'Franquismo sin Franco: legado autoritario, impunidad y olvido', acompañada de la exeurodiputada jeltzale Izaskun Bilbao y el responsable de Derechos Humanos y Convivencia, Ion Gambra, Agirregoitia ha repasado el marco legislativo existente en el Estado español.

Además, representantes políticos, de distintas asociaciones, familiares de víctimas y activistas han compartido su visión y opinión sobre la memoria activa frente al "revisionismo histórico y la desmemoria". Entre los intervinientes han estado la investigadora en derecho de la cultura, Maider Maraña, y el profesor de historia contemporánea de la Universidad del País Vasco (EHU), Iosu Chueca.

"Este grupo ha sido un ejemplo en la lucha a favor de la pluralidad, la solidaridad, la empatía y contra el fascismo", ha señalado Agirregoitia, quien ha reconocido "el importante papel que juega este grupo en la denuncia de casos como la matanza del 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz, donde fueron asesinados cinco obreros por la policía en el transcurso de una jornada de huelga general, los Sanfermines de 1978, o el reciente intento de Vox de blanquear el fascismo con la organización de una exposición sobre el Valle de Cuelgamuros en julio pasado".

"Frente al aumento del totalitarismo, la polarización política y social que vemos en todo el mundo, y la violencia que vemos a nuestro alrededor, reivindicamos más democracia y más solidaridad", ha indicado la representante jeltzale.

"Como Partido Nacionalista Vasco decimos fuerte y claro que es imprescindible trabajar por la convivencia, pero echando la vista atrás y aprendiendo del pasado, para que no vuelva a ocurrir", ha incidido, para sostener que "a través de la verdad, la justicia y la reparación porque todas las víctimas lo merecen". "Las tres son necesarias para que nuestro pueblo pueda avanzar", ha insistido.

Finalmente, ha indicado que van a "seguir trabajando y siendo la voz de las víctimas de los crímenes cometidos durante la Guerra civil y el Franquismo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox, sobre la afirmación de Sánchez de que el fiscal general es inocente: "El enésimo ataque al Poder Judicial"

Vox, sobre la afirmación de

El periodista investigado en el 'caso Leire Díez' niega haber mediado en el presunto soborno al fiscal Grinda

El periodista investigado en el

Los padres de Sandra Peña comparecen como testigos este miércoles en la Fiscalía de Menores

Los padres de Sandra Peña

Mazón asegura que no retrasó el ES-Alert el día de la dana ni nadie le "pidió permiso" para enviarlo

Mazón asegura que no retrasó

Archivada la causa por la "venta" de una menor de 14 años a una familia en Lleida

Archivada la causa por la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ministerio de Igualdad activa

El Ministerio de Igualdad activa el protocolo de protección para las víctimas de violencia machista por fallos en el sistema de seguimiento

Carlos Mazón, en la comisión de la DANA en Les Corts: “Poco tenía que aportar yo a la emergencia”

El PP elige para suceder a Mazón al candidato preferido por Vox: quién es Juanfran Pérez Llorca, el político que aspira a gobernar la Generalitat

Vito Quiles convoca un acto en la Universidad Complutense sin tener la autorización y el Gobierno responde: “Una provocación más”

El juez archiva la causa contra el joven que fue a prisión por ‘criptoyihadismo’ al no hallar indicios de delito

ECONOMÍA

El dinero no da la

El dinero no da la felicidad: las provincias más ricas, como Madrid o Barcelona, no lideran el bienestar en España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Los propietarios de unos locales se niegan a pagar las obras del ascensor de la comunidad de vecinos pero son obligados por mejoras estructurales en el edificio

Precio de la luz estará aún más bajo este 11 de noviembre: a esta hora la tarifa en menos de 1 euro

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals