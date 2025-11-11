Espana agencias

Domínguez (PP) afea al PSOE los "negocios oscuros" de la 'trama Koldo' en Canarias y reprocha a Torres que mintiera

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha reprochado este martes al PSOE los "negocios oscuros" que realizó la 'trama Koldo' en Canarias en plena pandemia sanitaria y que "defienda y aplauda" una "gran mentira".

En un bronco 'cara a cara' con la presidenta del Grupo Socialista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha instado a los socialistas a "pedir perdón" por las 'mentiras' del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en las comisiones de investigación.

"Muchos no le conocíamos, me lo habían dicho, pero nunca pensé que fuese verdad que pudiese mentir a todos los españoles en una comisión de investigación", ha señalado.

Domínguez no entiende que se le acuse de tener "cara" cuando el PSOE puso "a Tito Berni y su sobrino" al frente de la Dirección General de Ganadería, y ha ironizado con la falta de comprensión lectora" de Fierro ya que el Gobierno central solo ha ejecutado el 6,6% de los fondos europeos en vivienda y los presupuestos autonómicos de 2026 son "continuistas".

Fierro ha comentado que el presupuesto del próximo año "no responde a las necesidades de la gente", más aún cuando "dejan de gastar" hasta 2.400 millones, subrayando que el "maquillaje mediático" del Gobierno "no puede ocultar la realidad que viven cientos de miles de canarios y canarias".

Ha apuntado que "no solo no se gastan el dinero, sino que falsean los datos", como hacen en dependencia o sanidad, una "política inhumana y absolutamente miserable", que demuestra a su juicio que quienes sobran "son ustedes", en referencia al Ejecutivo.

La presidenta del Grupo Socialista, que ha certificado su defensa a una "persona honrada y honesta" como Torres, ha dicho que Domínguez da "pena" en cada sesión de control. "Usted no tiene nada que mejor que decir", ha señalado.

