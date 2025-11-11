Espana agencias

Díaz exige a Feijóo que "actúe" y que retire el acta de diputado a Mazón en las Corts: "Tiene que dejar la vida pública"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha exigido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que "actúe" y que retire el acta de diputado en las Cortes Valencianas al 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, quien a juicio de Díaz, tiene que "dejar la vida pública".

Así se ha expresado este martes la titular de Trabajo en declaraciones a los medios de comunicación, previas a un encuentro en Los Ángeles (EEUU) con la Coalición Internacional de Trabajadores, Investigadores y Activistas por una tecnología libre de complicidad con el apartheid israelí-EEUU.

Díaz ha asegurado que es "una indignidad" que Carlos Mazón a día de hoy "siga reteniendo el acta de diputado en las Cortes Valencianas", al igual que ha subrayado que no puede "continuar en la vida pública en representación de los intereses legítimos de los votantes del Partido Popular". Al hilo ha pedido a Feijóo que "actúe" y que le retire el acta.

Respecto a las negociaciones del PP con Vox en la Comunidad Valenciana para encontrar una salida a las dimisiones de Carlos Mazón del pasado lunes 3 de noviembre, la ministra ha afirmado ante los medios que prefiere "no adentrarse" en juicios.

Este miércoles, Díaz continuará su viaje por EEUU, donde en Los Ángeles mantendrá una reunión con la presidenta de Rideshare Drivers United (RDU), Nicole Moore, y con la vicepresidenta ejecutiva del sindicato Service Employees International Union California (SEIU), Heather Conroy. Además, a las 18.30 horas (hora local) se citará con la colectividad española residente en California.

