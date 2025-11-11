Espana agencias

Almeida lanza al PSOE que mientras "algunos prefieren celebrar la muerte de un dictador", otros celebran la Constitución

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado que mientras "algunos prefieren celebrar la muerte de un dictador", otros prefieren "poner el acento en el modelo constitucional de 1978".

Lo ha defendido desde la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, ante el centenar de actos organizados por el Gobierno de Pedro Sánchez al cumplirse los 50 años de la muerte de Franco y la llegada de la democracia.

"Nosotros en la desmemoria no entramos. Yo estoy seguro de que al delegado del Gobierno, Francisco Martín, le encantaría que entráramos en la desmemoria pero para mí la mejor memoria es la constitucional, la memoria de 1978, la memoria de nuestro modelo de convivencia, la celebración del acuerdo al que llegamos entre españoles muy diferentes y que apenas 50 años antes se estaban matando en los campos de batalla que había a lo largo y ancho de toda España. Para mí eso es lo que hay que celebrar", ha contestado el regidor.

Tiene claro Martínez-Almeida es "no es una cuestión de enfrentamiento ni de señalamiento" sino de "poner el acento en la convivencia y en la Constitución". "Hay algunos que prefieren celebrar la muerte de un dictador, porque obviamente fue un dictador y fue una dictadura. Hay otros que preferimos poner el acento en el modelo constitucional de convivencia que entre españoles muy diferentes nos dimos en 1978", ha zanjado.

