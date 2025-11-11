Espana agencias

A prisión dos de los 18 detenidos por tráfico de armas y drogas con registros en Almería, Granada y Huelva

El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para dos de los 18 detenidos por la Policía Nacional la pasada semana por su presunta pertenencia a una red criminal dedicada al tráfico de drogas y armas de fuego desmantelada tras practicarse 23 registros en Almería, Granada y Huelva.

Fuentes del TSJA han indicado a Europa Press que la titular del juzgado, en funciones de Guardia, acordó el ingreso en prisión preventiva de dos personas de las siete que, finalmente, fueron puestas a disposición judicial el pasado viernes como consecuencia de la segunda fase de una operación contra el tráfico de drogas, cuya primera etapa se desarrolló en el mes de abril.

Respecto a las otras cinco personas puestas a disposición del órgano instructor, el juzgado decretó su puesta en libertad provisional pero con la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, la entrega del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Todos los detenidos en esta segunda fase están investigados por la presunta comisión de un delito contra la salud pública y otro delito de tráfico de armas. La operación llevada a cabo por la Policía Nacional también se desarrolló en las provincias de Granada y Huelva.

La intervención de la Udyco facilitó la incautación de más de 3.000 plantas de marihuana, 20 armas de fuego, 130.000 euros en metálico, documentación electrónica y 302 décimos de Lotería Nacional utilizados presuntamente para blanquear capitales.

Entre el material incautado figuran también teléfonos móviles de alta gama, cuatro vehículos, un reloj valorado en 12.000 euros y útiles para el cultivo y la manipulación de marihuana, según ha detallado la Policía Nacional.

Los investigadores pudieron constatar el envío de grandes partidas de marihuana por paquetería a países europeos, especialmente Alemania, donde se incrementaba el precio de la mercancía.

La actuación deriva de la Operación 'Pentágono', desarrollada en abril con epicentro en Pechina, de la que se obtuvieron datos que permitieron abrir la segunda fase bajo el nombre de 'Zaka-Kremlin', ejecutada en Almería capital, Granada y Huelva. En total, entre ambas fases, se produjo la detención de 46 personas.

