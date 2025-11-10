Robles defiende el "derecho a la presunción de inocencia" de García Ortiz: "Confío plenamente en la resolución del TS"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho "confiar plenamente en la resolución" del Tribunal Supremo sobre el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
"Como jurista y como persona hay que dejar que los tribunales trabajen, y todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Y yo confío plenamente en la resolución que dicte la sala segunda del Tribunal Supremo", ha asegurado a preguntas de la prensa durante su visita a la sede de Urovesa, en Valga (Pontevedra).
El juicio a García Ortiz por una supuesta filtración contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- afronta su recta final esta semana para quedar visto para sentencia.
