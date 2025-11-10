Prohens y el ministro Óscar Puente visitan este lunes la remodelación del paseo Marítimo de Palma

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno central, Óscar Puente, visitarán este lunes, día 10 de noviembre, la remodelación del paseo Marítimo de Palma, una vez finalizadas las obras.

Desde el Ministerio han resaltado que este espacio ha cambiado su estructura para introducir espacios peatonales e incorporar alternativas de movilidad sostenible, han explicado en un comunicado.

El recorrido por el paseo y el puerto, que comenzará sobre las 10.15 horas en el parque infantil la Cuarentena, delante del D-Marin Palma Cuarentena, y que se prevé que dure unos 20 minutos, únicamente se realizará con medios gráficos y, tras ello, a las 11.15 horas, el ministro presidirá un acto en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), en el que se explicarán los detalles de la reforma.

La presidenta Prohens tendrá que ausentarse del acto en la APB por motivos de agenda, según han explicado desde el Govern, y, en representación del Ejecutivo autonómico acudirá el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

A la visita al paseo Marítimo asistirá también el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Además, estarán presentes el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, así como representantes de las asociaciones de vecinos y de comerciantes del paseo Marítimo.