Espana agencias

Prohens y el ministro Óscar Puente visitan este lunes la remodelación del paseo Marítimo de Palma

Guardar

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno central, Óscar Puente, visitarán este lunes, día 10 de noviembre, la remodelación del paseo Marítimo de Palma, una vez finalizadas las obras.

Desde el Ministerio han resaltado que este espacio ha cambiado su estructura para introducir espacios peatonales e incorporar alternativas de movilidad sostenible, han explicado en un comunicado.

El recorrido por el paseo y el puerto, que comenzará sobre las 10.15 horas en el parque infantil la Cuarentena, delante del D-Marin Palma Cuarentena, y que se prevé que dure unos 20 minutos, únicamente se realizará con medios gráficos y, tras ello, a las 11.15 horas, el ministro presidirá un acto en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), en el que se explicarán los detalles de la reforma.

La presidenta Prohens tendrá que ausentarse del acto en la APB por motivos de agenda, según han explicado desde el Govern, y, en representación del Ejecutivo autonómico acudirá el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

A la visita al paseo Marítimo asistirá también el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Además, estarán presentes el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, así como representantes de las asociaciones de vecinos y de comerciantes del paseo Marítimo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Comienza este lunes el juicio con jurado popular a los cuatro acusados del crimen de Los Yesos (Granada)

Comienza este lunes el juicio

A juicio este lunes un varón acusado de la muerte de 36 vacas por "inanición" en Dos Torres (Córdoba)

A juicio este lunes un

Feijóo reúne hoy en Melilla al comité de dirección del PP para visualizar su alternativa migratoria

Feijóo reúne hoy en Melilla

Archivada la causa por la "venta" de una menor de 14 años a una familia en Lleida

Archivada la causa por la

Feijóo, sobre la negociación con Vox en Valencia: "Saldrá todo bien"

Feijóo, sobre la negociación con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves de la primera

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

El relevo de Mazón en la Comunidad Valenciana expone la fragilidad del bloque PP-Vox: una alianza sostenida más por la aritmética que por la afinidad

Los españoles no quieren ser soldados: “Es un dato muy preocupante”

Condenan a una empresa por despedir a un trabajador con estrés que tras discutir con su jefe le dijo “me voy” y se fue a su médico a cogerse la baja

Ayuso sale del hospital tras “una fuerte gastroenteritis” que ha hecho que abandone en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de noviembre

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de noviembre

El gran mito de la cuota de los autónomos: la mayoría paga menos de lo que debería y pone en riesgo su futura pensión

Adiós a las bajadas de las cuotas de las hipotecas de hasta 4.000 euros en dos años: “El euríbor seguirá cayendo, pero más despacio”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 9 noviembre

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”