PP-A expresa "respeto" por la manifestación sanitaria del domingo pero aprecia "manipulación en beneficio" de partidos

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha asegurado este lunes que "respeto" es el sentimiento que tiene su partido acerca de su percepción de la manifestación sanitaria que hubo este domingo en todas las capitales de provincias, que reunió a más de 56.000 personas, según los datos que dio la Delegación del Gobierno en Andalucía.

En rueda de prensa en la sede regional, la primera que da Repullo recién revalidado su cargo en el XVII Congreso celebrado durante el fin de semana en Sevilla, ha ofrecido "respeto hacia quien se quiere manifestar por las cuestiones que considere oportuno", para seguidamente advertir que esa reacción ciudadana crítica con la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía puede ser objeto "de manipulación para hacer política y movilizar a un electorado en beneficio de unos partidos".

Repullo ha considerado, a preguntas de los periodistas, que ese apoyo político hacia la movilización callejera que lidera el movimiento Mareas Blancas en defensa de una sanidad pública se explica por "el contexto que al PSOE actual han traído a Andalucía Sánchez y María Jesús Montero", para sostener que "no es la vía adecuada".

Frente a esta movilización en la calle, el secretario general de los populares andaluces ha asegurado que su partido "está acertando" con una receta que ha descrito como "escucha activa y la mejora de la calidad de los servicios públicos".

Antes de responder a las preguntas, Repullo había señalado el hecho de que "se estaba usando la sanidad como herramienta política", convencido, en alusión al PSOE y a la oposición de izquierdas en general, de que "ellos, en el barro", para aludir entonces como prueba de esa conclusión a "un vídeo que se está haciendo viral" sobre la conversación entre una dirigente del Partido Socialista y otro de Izquierda Unida a los que se les oye decir que "esto va de movilizar el voto de la izquierda".