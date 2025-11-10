Espana agencias

Pérez Llorca asegura que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer el candidato para suceder a Mazón

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que le corresponde a la dirección nacional de su partido "proponer" el candidato para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, al tiempo que ha rechazado entrar en "especulaciones" sobre este asunto, aunque ha reconocido que no puede "negar" que su nombre está "encima de la mesa".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras la junta de síndics de este lunes, su primera aparición pública en Les Corts tras la dimisión de Mazón la pasada semana, en la que ha admitido que su posición en este momento "no es fácil" porque también es el secretario general del PPCV, entre otros cargos.

"Estatutariamente, le corresponde a la dirección nacional elegir a los candidatos a las elecciones autonómicas", ha recalcado, aunque ha apuntado que la situación de la Comunitat Valenciana es "un poco anómala" tras la renuncia del jefe del Consell ahora en funciones.

Preguntado por si le gustaría ser el candidato, Pérez Llorca ha señalado que él en este momento es alcalde de Finestrat (Alicante) y por ello tiene "un deber y una obligación" con sus vecinos. "Permítanme que sea muy prudente en esa contestación", ha declarado. En cualquier caso, ha apuntado que el plazo que marcan Les Corts se extiende hasta el 19 de noviembre, por lo que "hasta ese día se pueden presentar candidaturas".

Por otro lado, sobre si él formará parte de las negociaciones entre el PP y Vox, ha asegurado que lo desconoce --"no lo sé"-- y ha insistido en que su partido tiene que "dictaminar qué personas" formarán parte de las mismas. No obstante, ha destacado que entre la dirección del PPCV y la del PP nacional existe un diálogo "bastante permanente" y "muchísima fluidez". "Somos el mismo partido", ha señalado.

NO LE "CONSTA" QUE HUBIERA REUNIÓN ENTRE PP Y VOX

Cuestionado sobre la reunión entre el PP y Vox el pasado viernes en València para negociar el candidato para sustituir a Carlos Mazón, el síndic 'popular' ha asegurado que a él no le "consta" que se produjera ese encuentro, por lo que desde luego no estuvo "presente", aunque eso "no significa que no pasase".

Y sobre a qué se debe que el PP no haya comunicado todavía a Vox su candidato, ha esgrimido que habrá que "preguntarle a la dirección nacional" de su partido. En este contexto, ha señalado que en estos casos "siempre hay que ser discretos y prudentes" y ha garantizado que, "cuando esté el acuerdo adoptado", se facilitará "la debida información, con letra mayúscula y letra pequeña".

Además, preguntado por si alguien de su partido le ha ofrecido la posibilidad de ser el candidato, ha afirmado que "nadie" le ha "comunicado" que deba serlo. Y cuestionado directamente sobre si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lo ha ofrecido, ha sostenido: "A mí nadie me ha propuesto ser candidato".

((Seguirá ampliación))

