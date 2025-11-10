Espana agencias

Guardiola insta a Pedro Sánchez a "dejar de dar vueltas" y publicar en el BOE la prórroga de la central de Almaraz

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "dejar de dar vueltas" y publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la prórroga de la central nuclear de Almaraz.

De esta forma ha replicado María Guardiola, en declaraciones a los medios este lunes en la localidad cacereña del Jerte, a las declaraciones de Pedro Sánchez en una entrevista en 'El País' en las que se comprometía a estudiar la prórroga de la central nuclear.

A juicio de la presidenta extremeña, Sánchez "ha entrado en bucle y ya no sabe qué excusa poner", tras lo que le instado a "pronunciar cuatro palabras que sean muy básicas: Almaraz no se cierra", ha dicho.

Por eso, ha reiterado que "lo que tiene que hacer" el Gobierno es "publicarlo en el Boletín Oficial del Estado y asegurar la soberanía energética, no solo de Extremadura, sino de toda España", ya que según ha defendido, "es una energía limpia, segura, eficiente".

"No sé qué más tiene que pasar, las empresas ya han solicitado su prórroga", ha señalado Guardiola, quien ha reiterado que ahora "lo único que tiene que hacer el Gobierno es publicarla en el Boletín Oficial del Estado y dejar de dar vueltas para encontrar la manera de ganar el relato una vez más", ha dicho.

REPLICA A GALLARDO

Finalmente, y respecto a las declaraciones del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en las que señalaba que Guardiola busca con la convocatoria de elecciones "mantener debilitada a la oposición", la presidenta ha replicado que "eso es de tener un egocentrismo bastante importante que debiera hacérselo mirar", ha dicho.

"Nosotros las decisiones no las tomamos en ningún caso pensando en Gallardo ni en el PSOE", sino que las decisiones "se toman siempre pensando en la gente, pensando en el bien de Extremadura", ha reafirmado.

La presidenta extremeña ha recordado que ya advirtió en la negociación de los presupuestos a todos los grupos políticos que "si no había presupuestos iba a haber elecciones", tras lo que "se han negado a dialogar, se han negado a hablar, a proponer medidas que contribuyan al crecimiento de nuestra región, han presentado enmiendas a la totalidad", ante lo que el Ejecutivo regional no está "para perder el tiempo", ha dicho.

"Estamos arrojando los mejores datos de la historia de Extremadura y queremos seguir haciéndolo", ha reafirmado la presidenta extremeña, quien ha considerado "necesaria la herramienta que permite que cualquier gobierno impulse políticas y ponga en marcha medidas que hagan que mejore la vida de la gente", ha concluido.

