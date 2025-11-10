Espana agencias

García-Page confía en tener apoyos al estatuto, "que puede que sea la única ley que se apruebe en los próximos meses"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defenderá este martes la reforma del nuevo estatuto autonómico en el Congreso de los Diputados y confía que tenga respaldo de más partidos además de PSOE y PP, que llegan a la Cámara Alta con el texto pactado.

"Puede terminar siendo la única ley que se apruebe en esta legislatura", ha comentado el presidente regional durante un acto en Cuenca para inaugurar la nueva Casa de la Igualdad, en referencia a las dificultades que puede tener el Ejecutivo para obtener mayorías ahora que Junts ha anunciado su veto a todas las iniciativas.

El presidente regional, a preguntas de los medios de comunicación tras este acto, ha defendido que es una reforma "leal con la Constitución en el fondo y en la forma" y que se ha hecho buscando el consenso "y no para reclamar más competencias ni ponernos medallas autonómicas".

Por ello, García-Page confía en que podrá obtener el apoyo de más formaciones en el Congreso "porque es un estatuto que no genera controversia, no complica la vida a nadie ni interfiere en debates que puedan ser espinosos en otras regiones, como sí han hecho otros estatutos de otras comunidades autónomas".

"Es una cuestión estrictamente doméstica con la que que queremos blindar la región de bienestar que hemos construido", ha concluido.

EuropaPress

