Gallardo se siente "más fuerte que nunca" ante el juicio por la contratación del hermano de Sánchez: "No he hecho nada"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado que se siente "más fuerte que nunca" y "con mayor ilusión" tras conocerse la fecha de su juicio por el asunto de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, ya que él no ha hecho "nada".

"Me siento más fuerte que nunca, me siento con mayor ilusión y me siento sobre todo con la fuerza de saber que hay mucha gente que quiere cambio, que necesita cambio, porque esta región no puede estar ni un minuto parado más", ha espetado Gallardo, quien ha reiterado que a su juicio la fijación del juicio para el próximo mes de febrero demuestra las "prisas" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, en adelantar elecciones en Extremadura.

Así, el socialista ha indicado que se siente "muy contento" tras conocerse la fecha del juicio "porque ya sabemos que Guardiola tenía muchas prisas por convocar elecciones, no precisamente porque hubiera presupuesto, porque ni siquiera tuvimos la oportunidad de debatirlo, sino porque quería encontrar una oposición, para ella creía, debilitada".

De este modo se ha pronunciado Gallardo a preguntas de los medios en Mérida después de que este lunes María Guardiola haya señalado que la fecha de las elecciones en Extremadura no está relacionada con el citado juicio, y respecto de lo cual el socialista ha reconocido que no tiene "ningún interés de hablar" de la 'popular y sí de "construir una Extremadura diferente".

"Bueno, yo sé que Guardiola tiene mucho interés en hablar de mí, pero es que yo no tengo ningún interés de hablar de Guardiola. Yo tengo interés en hablar con los extremeños y extremeñas que quieren un gobierno diferente. Un gobierno que no se base en intentar destruir a la oposición, sino que intente construir una Extremadura diferente. Y en ese sentido voy a trabajar. Lo que haga Guardiola o deje de hacer, ya sabemos, porque lo ha demostrado a lo largo de dos años y medio", ha apuntado.

En cuanto a si le va a condicionar o no en la campaña electoral el hecho de conocer ya la fecha del juicio, Miguel Ángel Gallardo ha señalado que si no se hubieran adelantado los comicios se hubiera "sabido todo" respecto de lo que será juzgado, y ha lamentado que Guardiola en realidad "tenía miedo de que se conociera la verdad".

"Si hubiéramos tenido elecciones cuando tocaban, que era en el 27, pues hubiéramos sabido todos. Lo que pasa es que hay una presidenta que, como no ha hecho los deberes, como a lo largo de este tiempo se ha dedicado a destruir, tenía miedo que se conociera la verdad", ha indicado a preguntas de los medios con motivo de su visita al proyecto de construcción del Centro de Mayores de Nueva Ciudad de Mérida.

"Pero independientemente de que se conozca la verdad o no antes, los que sabemos que no hemos hecho nada, trabajamos si es necesario el triple, con el objetivo de llevar un mensaje a la gente", ha ahondado el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, quien ha considerado que "el cambio" en Extremadura "es posible" y que el adelanto electoral por parte de María Guardiola "es una verdadera oportunidad para cambiar las políticas" en la comunidad que ha venido practicando el PP.