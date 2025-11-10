Espana agencias

El PP considera que la denuncia del PSOE ante la Junta Electoral por un vídeo demuestra que "no tiene proyecto"

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha considerado que la denuncia del PSOE a la portavoz de la Junta, Elena Manzano, ante la Junta Electoral, tras un vídeo sobre políticas aprobadas en Consejo de Gobierno demuestra que ese partido "no tiene proyecto" para Extremadura. "No tiene nada que ofrecerle a los extremeños y nada más que quiere ruido", ha subrayado.

A preguntas de los medios por esta denuncia, que ha dado a conocer ese lunes el portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, Sánchez Juliá ha dicho que el cuando el PSOE "está enredado en estas cosas, lo que demuestra es que no tiene proyecto para Extremadura, que no tiene nada que ofrecerle a los extremeños y nada más que quiere ruido".

Por ello, ha insistido en que el PP continuará con su proyecto de hablarle a los extremeños de la región que quiere "seguir generando" frente a un PSOE que está en "otras cosas", en sus "enredos internos" y que, en su opinión, son dicha actitud, quiere enredar "a los demás".

"Nosotros tenemos las cosas muy claras. Estamos aquí en un proyecto para los extremeños y a quien nos vamos a dirigir en esta campaña es siempre a los extremeños", ha asegurado el 'popular'.

DEMANDA UN DEBATE EN RTVE SIN "CONDICIONES CERRADAS"

Por otro lado, Sánchez Juliá ha demandado que RTVE organice un debate electoral de cara a las elecciones del 21 de diciembre "sin condiciones cerradas" y donde dicho partido pudiera elegir quién es su representante en el mismo, así como que se pudiera abrir a la participación de más formaciones y no solo a las que han contado con representación en la Asamblea.

Al respecto, ha criticado el "inédito debate" que ha propuesto RTVE y que, "por primera vez, se quería dar a nivel nacional de unas elecciones autonómicas" y ante el que los 'populares' ya han comunicado que su candidata, María Guardiola, no iba a participar.

Así, y al tener conocimiento "por los medios de comunicación" de que la intención del canal público era continuar de todas formas con este debate, el PP le ha enviado una carta al director de informativos de RTVE en la que le muestra su voluntad de participar pero "sin condiciones cerradas" y donde dicho partido pudiera elegir quién es su representante en el mismo.

"Radio Televisión Española es un medio público que no puede imponer condiciones en un debate sin haber hablado con el resto de formaciones políticas, sin haber convocado una reunión, sin haber llamado, únicamente habiendo comunicado su debate a través de un burofax", ha dicho.

También ha considerado que RTVE "debería escuchar" al resto de formaciones políticas que el próximo 21 de diciembre se van a presentar a las elecciones autonómicas si "realmente quiere apostar por la pluralidad, si realmente quiere apostar por un debate donde se hable de Extremadura, si realmente quiere apostar por un debate que interesa a los extremeños y no por un debate manipulado desde Moncloa".

Por ello, ha dicho que ahora los 'populares' van a esperar la respuesta del entre público para comprobar si realmente quiere "un debate extremeño y para los extremeños o lo que tiene encima de la mesa es una estrategia orquestada desde Moncloa".

A preguntas de si en la mente del PP se encuentra el nombre del secretario general de los 'populares' extremeños, Abel Bautista, para participar en ese debate, ha señalado que cuando el PP decida quién es el miembro que acude a ese debate, si se dan están las condiciones propuestas, su identidad será comunicada.

"Ahora mismo hemos mandado esa carta a la dirección de Radio Televisión Española, exactamente al jefe de informativos, que fue quien se dirigió a nosotros, explicándoles los motivos por los cuales proponemos esto", ha incidido.

EuropaPress

