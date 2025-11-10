Espana agencias

El Parlamento Vasco conmemora el 'Día de la Memoria' con la participación de todos los grupos salvo PP y Vox

Los grupos políticos del Parlamento Vasco, salvo el PP y Vox, han participado este lunes en la ceremonia institucional que cada año organiza la Cámara autonómica con motivo del 'Día de la Memoria'.

El acto ha consistido, al igual que años anteriores, en una ofrenda floral ante la escultura 'Gauerdiko Iparrorratza-Brújula de Medianoche', una obra dedicada a las víctimas y que se encuentra junto a la entrada principal de la sede del Parlamento Vasco, en Vitoria-Gasteiz.

Junto a la escultura se ha instalado un pebetero, ante el que se han colocado las flores que han depositado los participantes en el acto. En el transcurso de la ceremonia, dedicada a la memoria de las víctimas, se han guardado dos minutos de silencio y se ha escuchado el himno 'Agur jaunak eta andreak'.

La ceremonia ha contado con la presencia de representantes de todos los grupos del Parlamento salvo el PP y Vox, formaciones que consideran que este tipo de actos "mezclan" distintos tipos de víctimas y formas de violencia, y que "blanquean" a EH Bildu.

También ha estado presente el lehendakari, Imanol Pradales; varios consejeros del Gobierno Vasco; la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, miembros de la Mesa de la Cámara, y representantes de los grupos parlamentarios del PNV, EH Bildu, PSE-EE, y Sumar.

