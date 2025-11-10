Espana agencias

El dueño del Medusa Beach declarará este martes por el derrumbe mortal tras varios aplazamientos

El propietario del Medusa Beach, el local de Playa de Palma que en mayo de 2024 se derrumbó causando la muerte de cuatro personas y dejando 14 heridos, declarará este martes ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma.

La declaración en calidad de investigado, solicitada por la defensa del sospechoso, tendrá lugar a partir de las 09.30 horas en los juzgados de Vía Alemania.

Son varias las veces que el hombre había sido citado ante el juez pero, por distintas cuestiones, la vista se ha ido aplazando hasta este martes, cuando se prevé que tenga lugar de forma definitiva. Inicialmente se fijó como fecha el 26 de marzo y después se pospuso a junio, aunque también fue suspendida.

Al responsable del Medusa Beach, quien permanece en libertad con medidas cautelares, se le imputan cuatro delitos de homicidio y seis de lesiones, todos por imprudencia grave.

El derrumbe mortal del establecimiento, ubicado en la primera línea de la Playa de Palma, tuvo lugar sobre las 20.20 horas del 23 de mayo del año pasado.

Parte de una terraza en la que se encontraban clientes y trabajadores colapsó, desplomándose desde el primer piso hasta el sótano, perteneciente a otro local de ocio que en esos momentos estaba cerrado al público.

En el accidente fallecieron cuatro personas y otras 14 sufrieron heridas de diversa consideración. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y los técnicos del Ayuntamiento de Palma abrieron una investigación y determinaron que había colapsado parte de una cubierta que se unió a la terraza del local y para la que no se disponía de licencia o permiso.

La estructura no había sido reforzada para dicho uso y como consecuencia de las modificaciones había recibido una sobrecarga de peso. Ese peso añadido a la estructura junto con el de las personas que ocupaban ese espacio en el momento del siniestro provocó el colapso de la estructura y su hundimiento.

Cerca de un mes después, el 26 de junio de 2024, los agentes detuvieron al responsable del Medusa Beach.

EuropaPress

