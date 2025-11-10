Espana agencias

El ADN descarta a una investigada por el 'caso Jubany' al no haber compatibilidad con la víctima

Guardar

El informe de la Unidad Central de Análisis Científicos de la Policía Nacional ha concluido que el ADN de una de las principales investigadas por el 'caso Helena Jubany' sea compatible con el de la víctima, asesinada en Sabadell (Barcelona) en 2001, después de que la jueza que investiga el caso ordenara reabrir la causa en septiembre.

Así lo confirman fuentes de la familia de Jubany a través de un comunicado, que consideran que "hacía falta hacer esta prueba de ADN para resolver dudas", por lo que agradecen que se hayan dedicado los medios necesarios, así como la profesionalidad de la inspectora y la bióloga que han realizado los análisis.

En septiembre la jueza solicitó una muestra genética para comprobar si correspondía con el perfil genético hallado en el jersey de la fallecida el día del crimen, después de que "los avances científicos" hayan permitido descubrir dos perfiles genéticos femeninos de las muestras conservadas de la prenda de ropa de Jubany.

Tras descartarse esta compatibilidad, los familiares de Jubany fijan su atención en la declaración del principal investigado --prevista para el 28 de noviembre-- con la que esperan que, si no hay más novedades, concluya la fase de instrucción y llegue a la fase juicio oral en la que los dos encausados puedan explicar su versión.

La causa contra el principal investigado se reabrió en 2023 tras hallarse en el jersey de Jubany una mezcla de varios perfiles genéticos y, en septiembre, un informe biológico concluyó que había un haplotipo de cromosoma Y "que coincide" con el suyo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Guardiola insta a Pedro Sánchez a "dejar de dar vueltas" y publicar en el BOE la prórroga de la central de Almaraz

Guardiola insta a Pedro Sánchez

PP-A expresa "respeto" por la manifestación sanitaria del domingo pero aprecia "manipulación en beneficio" de partidos

PP-A expresa "respeto" por la

Illa muestra "confianza en llegar a buen puerto" en la negociación de presupuestos y financiación

Illa muestra "confianza en llegar

De Andrés (PP) denuncia la "laxitud" en materia de memoria y los intentos de "diluir" el terrorismo de ETA

De Andrés (PP) denuncia la

El PSOE cree que Feijóo ya no tiene "líneas rojas" con Vox y "venderá lo que sea" para "aferrarse" al poder en Valencia

El PSOE cree que Feijóo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un padre

Condenado a prisión un padre por maltratar a sus hijos: al menor lo obligaba a tragarse su vómito y a su hija la encerraba en una habitación a oscuras

Camps se postula de nuevo para liderar el PP valenciano tras la dimisión de Mazón: aboga por un acuerdo con Vox que prepare el camino hacia las autonómicas de 2027

El Vaticano abre una investigación por pederastia contra el obispo de Cádiz y Ceuta por unos hechos ocurridos en los 90 cuando era cura en Madrid

La Guardia Civil identifica a una joven de 24 años desaparecida en 1995 como la víctima del “crimen de los Reyes” gracias a las nuevas técnicas de ADN

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 noviembre

Las hipotecas se encarecen un 63% en una década: en Madrid suben hasta un 95% y en Andalucía los préstamos rozan los 158.000 euros de media

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de noviembre

DEPORTES

Así es el acuerdo entre

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa