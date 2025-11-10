Espana agencias

De Andrés (PP) denuncia la "laxitud" en materia de memoria y los intentos de "diluir" el terrorismo de ETA

Guardar

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha denunciado la "laxitud" que mantienen ciertos partidos políticos en materia de memoria, así como su intención de "diluir" el terrorismo de ETA en otras formas de violencia para, de esa forma, rebajar "responsabilidades" por los crímenes de la desaparecida banda.

De Andrés ha presidido este lunes, en Vitoria-Gasteiz, un acto con motivo del 'Día de la Memoria' organizado por el PP, formación que desde hace años no participa en las ceremonias institucionales organizadas por el Gobierno y el Parlamento vascos en esta fecha por considerar que "mezclan" distintas formas de violencia y contribuyen así a "blanquear" a EH Bildu.

El dirigente del PP ha afirmado, en referencia a ETA, que "la exigencia ética hacia aquellos que causaron tanto daño se tiene que mantener; tiene que estar presente; y no tiene que diluirse con otras violencias, otras circunstancias que son completamente distintas".

Además, ha manifestado que los asesinatos de las víctimas de la desaparecida banda "fueron celebrados por una parte de la sociedad vasca", algo que "los distingue de cualquier otro crimen", puesto que aquellos fueron atentados que contaron "con un respaldo y una satisfacción social".

"INACEPTABLE"

De Andrés ha denunciado que "una parte" de los partidos políticos de Euskadi "ha renunciado" a "eliminar de nuestra sociedad ese sentimiento de vinculación con aquellos crímenes", y ha considerado que "la exigencia hacia aquellos que participaron y secundaron" aquella forma de violencia "se tiene que mantener".

"La sociedad vasca tiene que saber que el uso de la violencia con propósitos políticos es inaceptable", ha manifestado. De Andrés ha censurado la "laxitud" que --según ha dicho-- mantiene "una parte del ámbito político respecto de aquella memoria".

En esta línea, ha criticado que se pretenda "diluir" el terrorismo de ETA "con otros casos", para así "diluir responsabilidades y mermar la exigencia". Esta --ha añadido-- "no es desde luego la línea necesaria en una sociedad en la cual vemos de nuevo reaparecer actitudes violentas y en la que vemos también mensajes de recuerdo con agrado a aquel pasado criminal que una parte de la sociedad empleó con otra".

En este contexto, ha reiterado la importancia de "mantener un suelo ético y una exigencia ética integral", ya que "es la única forma de plantar cara a esa forma de acosar a la sociedad, de esa forma de intimidar y de hacer imposible la política y la convivencia en el País Vasco como durante tanto tiempo padecimos".

Por ese motivo, ha censurado la actitud de los partidos que "se conforman, llegan a acuerdos, participan y diluyen responsabilidades".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Guardiola insta a Pedro Sánchez a "dejar de dar vueltas" y publicar en el BOE la prórroga de la central de Almaraz

Guardiola insta a Pedro Sánchez

PP-A expresa "respeto" por la manifestación sanitaria del domingo pero aprecia "manipulación en beneficio" de partidos

PP-A expresa "respeto" por la

Illa muestra "confianza en llegar a buen puerto" en la negociación de presupuestos y financiación

Illa muestra "confianza en llegar

El PSOE cree que Feijóo ya no tiene "líneas rojas" con Vox y "venderá lo que sea" para "aferrarse" al poder en Valencia

El PSOE cree que Feijóo

El parlamentario Juan Antonio Delgado se presenta a las primarias de Podemos Andalucía para ser candidato a la Junta

El parlamentario Juan Antonio Delgado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un padre

Condenado a prisión un padre por maltratar a sus hijos: al menor lo obligaba a tragarse su vómito y a su hija la encerraba en una habitación a oscuras

Camps se postula de nuevo para liderar el PP valenciano tras la dimisión de Mazón: aboga por un acuerdo con Vox que prepare el camino hacia las autonómicas de 2027

El Vaticano abre una investigación por pederastia contra el obispo de Cádiz y Ceuta por unos hechos ocurridos en los 90 cuando era cura en Madrid

La Guardia Civil identifica a una joven de 24 años desaparecida en 1995 como la víctima del “crimen de los Reyes” gracias a las nuevas técnicas de ADN

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 noviembre

Las hipotecas se encarecen un 63% en una década: en Madrid suben hasta un 95% y en Andalucía los préstamos rozan los 158.000 euros de media

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de noviembre

DEPORTES

Así es el acuerdo entre

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa