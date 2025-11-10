Espana agencias

Asamblea de Murcia citará a Ábalos, Koldo y Pardo de Vera en la comisión que investigará adjudicaciones del AVE

La Asamblea Regional citará al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García Izaguirre, y a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera en la comisión de investigación que ha constituido este lunes para esclarecer las posibles irregularidades en las adjudicaciones de las obras del AVE en la Región de Murcia.

En la sesión constitutiva, los grupos parlamentarios han debatido el plan de trabajo y han aprobado la lista de comparecientes propuesta por el Partido Popular, que también incluye a otros responsables del Ministerio de Transportes y de Adif.

La presidenta del Parlamento, Visitación Martínez, ha presidido la constitución de la Comisión Especial de Investigación, en la que Jesús Cano (PP) ha sido elegido presidente, Miguel Ángel Ortega (PSOE) vicepresidente, y María Casajús (PP) secretaria.

Durante la reunión se ha aprobado la lista de comparecientes propuesta por el PP que incorpora, además al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; al expresidente de Correos y exsecretario de Estado de Infraestructuras Pedro Saura y a María Luisa Domínguez, que presidió Adif tras Pardo de Vera. Por su parte el PSOE había pedido la comparecencia del expresidente regional Pedro Antonio Sánchez y del actual, Fernando López Miras, lo que ha sido denegado por la Comisión.

La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha defendido tras la reunión que "esta comisión debe servir para aclarar las posibles irregularidades y perjuicios derivados de las obras del AVE en la Región". Ruiz ha explicado que el PP ha pedido que comparezcan "Ábalos, Cerdán, Koldo, Pardo de Vera y Saura por las presuntas mordidas en las obras del AVE en nuestra región", y ha subrayado que "comparecer en esta comisión es obligatorio y los ciudadanos merecen explicaciones".

"Nos parece lamentable la actitud del PSOE, que ha demostrado que no quiere que se conozca la verdad ni que se depuren responsabilidades", ha dicho, acusando a los socialistas de "negarse a colaborar en el esclarecimiento de una gran trama de corrupción, la de la banda del Peugeot, que ha actuado con total impunidad también en la Región".

Ruiz ha añadido que el PP ha solicitado que Santos Cerdán declare por videoconferencia, al encontrarse encarcelado, y ha recordado que "el nombre de Pedro Saura aparece hasta en siete ocasiones en el informe de la UCO sin que haya ofrecido una sola explicación".

Desde el Partido Socialista, Carmina Fernández ha denunciado que la comisión "se ha convertido en un circo" y ha acusado al PP y a Vox de "formar una pinza real" para controlar sus trabajos. "De nuevo, PP y Vox han votado exactamente lo mismo, dejando fuera todas las comparecencias que podrían arrojar luz sobre la gestión de las obras", ha criticado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha detallado que su grupo ha propuesto citar a los exconsejeros de Fomento Patricio Valverde, José Ramón Díez de Revenga y José Ballesta, así como al alcalde de Murcia y a miembros de la plataforma pro soterramiento, con el objetivo de "aclarar tanto los aspectos técnicos como políticos que rodearon la llegada de la alta velocidad". "El Partido Popular no quiere aclarar nada; lo que quiere es montar un espectáculo, mientras la Región necesita respuestas serias", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Vox, Ignacio Arcas, ha valorado que la comisión "ha dado un paso importante" y ha anunciado que su grupo ha conseguido que se solicite la documentación judicial necesaria para investigar los hechos. Arcas ha explicado que Vox ha pedido a la comisión solicitar al Tribunal Supremo y a la Guardia Civil copia del expediente judicial y del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre las presuntas comisiones ilegales.

"Queremos saber dónde ha ido el dinero de los ciudadanos y quién se ha beneficiado, pero debemos hacerlo con rigor y con pruebas, no con recortes de prensa", ha subrayado, apostando por celebrar las comparecencias una vez analizada la documentación.

El Grupo Mixto, representado por María Marín, ha coincidido en que es necesario contar primero con toda la información judicial y ha anunciado su intención de proponer la comparecencia de responsables de Acciona y Ferrovial, del jefe de la UCO, Rafael Vicente Yuste, y de técnicos de Adif implicados en los informes de valoración de las obras del soterramiento ferroviario de Murcia.

Finalmente, la comisión ha acordado elaborar su plan de trabajo en próximas sesiones y ha coincidido en la necesidad de recabar formalmente la documentación judicial antes de fijar el calendario de comparecencias.

El presidente, Jesús Cano, ha cerrado la sesión apelando al "rigor, la responsabilidad y la transparencia" y ha asegurado que el objetivo es "esclarecer si las obras del AVE han causado perjuicios a la Región de Murcia y depurar las responsabilidades que correspondan".

