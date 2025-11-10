Arranca el juicio por el crimen de Chiloeches donde Fiscalía sostiene que principal acusado "sabía lo que hacía"

El juicio por el triple crimen de Chiloeches en abril de 2024, que sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados a tres jóvenes, uno de ellos --F.P.S.-- como el presunto autor de estas muertes, ha arrancado con los alegados iniciales de las partes, y la previsión es que al menos el principal acusado preste declaración el próximo viernes 14.

Una vista oral con jurado popular --compuesto por nueve personas--, que ha arrancado en torno a las 11.15 horas en la Audiencia Provincial de Guadalajara, y en la que se juzga a F.P.S., de 29 años, como presunto autor material del triple crimen de un matrimonio y su hija --A.E.V. (52 años), E.F.G. (53 años) y L.V. (22 años)--, para quien la Fiscalía pide prisión permanente revisable por la muerte de la hija y 20 años por cada una de las otras dos muertes, al margen de cinco años para C.B.M. y D.M.A. como cómplices en el robo como "cooperadores necesarios".

Y si bien las pruebas testificales arrancarán este martes, desde el Ministerio Fiscal han mantenido que F.P.S. es el autor responsable de tres asesinatos, además de robo con violencia y uso de armas, ya que el presunto autor entró en el chalé de este matrimonio cuando estaban durmiendo, cargado con una bayoneta y una navaja y al ser sorprendido, primero acabó con la vida del padre, luego de la madre, y finalmente de la hija de estos y novia por entonces de C.B.M. cuando esta trataba de huir.

En su alegato, el Ministerio Fiscal ha querido dejar claro que F.P.S apuñaló a las víctimas cuando estas tenían una "indefensión absoluta", tras haber entrado en el propio chalé, de madrugada, armado con una bayoneta y una navaja para robar unos relojes de valor, un robo que había concertado previamente con C.B.M., que al estar por entonces como pareja de la hija fallecida conocía bien la casa y había indicado al autor material dónde estaba cada cosa.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, entre los meses de febrero y abril del pasado año, el acusado C.B.M. "se concertó" con el también acusado F.P.S. para realizar un robo en la vivienda familiar de su pareja L.V, al creer que poseían una "valiosa colección de relojes y dinero en efectivo", aunque finalmente solo entró en la vivienda el autor del triple crimen.

"El sabe perfectamente lo que hace y quiere hacer lo que hace", ha afirmado la representante del Ministerio Público en su exposición de los hechos, aludiendo al principal encausado y presunto autor material para quien ha mantenido la prisión permanente por una de las muertes y atendiendo a la ley, ha pedido 20 años por la muerte del padre y otros 20 por la de la madre, peticiones de pena a las que se adherido la acusación que representa al único superviviente de la familia, el mellizo de la joven fallecida.

El Ministerio Fiscal sostiene que F.P.S. accedió de madrugada al domicilio familiar, en la urbanización Medina Azahara de Chiloeches, armado con una bayoneta de casi 40 centímetros y una navaja, y que los atacó "aprovechando la absoluta indefensión de las víctimas".

La fiscal considera acreditado que el acusado asestó 29 puñaladas al padre, 14 a la madre y otras siete a la hija cuando intentaba huir por la escalera, antes de prender fuego a la venda para ocultar los hechos. La representante del Ministerio Público ha calificado los asesinatos de "el peor delito que puede cometerse", negando que este actuara bajo los efectos de las drogas como ha manifestado su Defensa sino que por el contrario ha señalado que el acusado principal actuó con la "frialdad y planificación" con la que se perpetraron los hechos.

El fiscal ha relatado que F.P.S. actuó tras concertarse con C.B.M. --pareja de la hija asesinada-- y con D.M.A., que habrían participado en la preparación del robo. Para ambos, la acusación pública solicita cinco años de prisión por el delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma como cooperadores necesarios.

LA DEFENSA PIDE VALORAR EL CONTEXTO

Por su parte, la defensa de F.P.S. ha admitido que su cliente "fue el autor de las tres muertes", aunque ha pedido al jurado que valore el contexto en el que se produjeron los mismos. En este sentido, ha asegurado que el acusado entró en la vivienda con intención de robar y que el padre de la familia "fue quien inició el enfrentamiento".

Asimismo, ha pedido que se tenga en cuenta la influencia del consumo de drogas, que --ha dicho-- "mermó sus capacidades volitivas". "Mi cliente es culpable, pero no lo es de todo lo que se le imputa; aquí hay dos culpables: él y las drogas", ha afirmado la defensa, recordando que el acusado ha consignado ya 20.000 euros en concepto de reparación del daño.

Por lo que respecta a los otros dos acusados, en el caso de C.B.M., su defensa ha aportado como atenuante la discapacidad "acreditada" del 61% que sufre su defendido mientras que en el caso de D.M.A, su letrada ha incidido en que horas después de conocer lo que ha ía pasado el mismo "horrorizado de las noticias" se vistió y se dirigió a la Guardia Civil.

"Fue la lleve que dio lugar a la detención del acusado Fernando", ha concluido.

El juicio, que se celebra ante un jurado popular compuesto por nueve personas y se prolongará previsiblemente hasta el próximo 19 de noviembre y continuará este martes con la prueba testifical. Las declaraciones de los acusados están previstas para el viernes, día 14.