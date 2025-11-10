Espana agencias

Adelante critica que Moreno "fiche" como viceconsejero de Sanidad a quien "era jefe de servicio en la privada"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "fiche como número dos de la Consejería de Sanidad a alguien que era jefe de servicio en la sanidad privada".

Así lo ha censurado el portavoz de Adelante en un vídeo que ha publicado en su cuenta en la red social 'X' al hilo del nombramiento, acordado este lunes por el Consejo de Gobierno, de Nicolás Navarro Díaz como viceconsejero de Sanidad, en el marco de la reestructuración que se está llevando a cabo en la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que dirige Antonio Sanz.

Navarro ha sido hasta ahora vicepresidente primero de la Diputación de Granada, portavoz y diputado delegado de Presidencia y Proyectos Estratégicos en el organismo provincial, y también jefe de Urgencias y médico de Urgencias en el Hospital Universitario HLA Inmaculada (grupo Asisa) de Granada.

José Ignacio García ha criticado así que el nuevo viceconsejero "es un señor de la sanidad privada", al ser "jefe de servicio de un hospital privado" como el citado de Granada, y ha ironizado acerca de que, con "50.000 médicos en la sanidad pública andaluza", al presidente de la Junta "no le valía ninguno" para ese cargo, sino que "tiene que ser un señor de la sanidad privada" el nuevo viceconsejero.

El portavoz de Adelante ha considerado "evidente" que a quien "va a beneficiar" alguien que procede de dicho sector es "a la sanidad privada", al tiempo que ha advertido de que, de su trayectoria política, Nicolás Navarro viene "con 'regalitos'".

Así, José Ignacio García ha señalado que, "cuando era teniente alcalde de Motril" (Granada), el nuevo viceconsejero "se negó a quitarle la medalla de honor a (Francisco) Franco", y "además tiene un historial de declaraciones riéndose y menospreciando a las víctimas de la memoria histórica o de la 'Desbandá'".

"En fin, Moreno Bonilla ficha como número dos de la sanidad de Andalucía a un señor que era jefe de servicio en la sanidad privada, pero lo de que gobiernan para beneficiar a la sanidad privada es un bulo que nos hemos inventado", ha concluido José Ignacio García su comentario con ironía respecto a lo que defiende el Gobierno del PP-A.

