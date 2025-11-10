Espana agencias

A juicio este lunes un varón acusado de la muerte de 36 vacas por "inanición" en Dos Torres (Córdoba)

El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba acoge este lunes el juicio contra el ganadero acusado de la muerte en 2022 de 36 vacas por "deshidratación e inanición" en una explotación de Dos Torres, para quien el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), que ha ejercido como acusación popular, pide 54 años de prisión en este "grave caso de maltrato animal".

Según ha detallado Pacma, los hechos se remontan a mayo de 2022, cuando "la acumulación inusual de buitres en una zona rural de Dos Torres puso sobre la pista al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Villanueva de Córdoba".

Tras acceder a la explotación ganadera, se hallaron numerosas vacas negras de raza andaluza que presentaban un "cuadro de deshidratación importante" y estaban cubiertas de barro seco, "evidencia de sus intentos desesperados por beber en charcas agotadas, ya que no tenían acceso a ningún punto de agua". Inicialmente, se localizaron ocho bóvidos muertos, pero el número total de víctimas ascendió a 36, fallecidas por la presunta negligencia del ganadero, vecino de Villanueva del Duque.

El Partido Animalista, en su rol de acusación popular, ha solicitado la máxima pena de prisión posible para el procesado por un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos. La formación política exige "una condena ejemplar que sirva como elemento disuasorio contra el maltrato y la negligencia hacia los animales".

Así, Pacma solicita la pena de prisión de 54 años, 18 meses por cada vaca muerta, y una inhabilitación de cuatro años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales y para su tenencia y convivencia por el delito de maltrato animal. La Fiscalía, por su parte, solicita un año de prisión y tres años de inhabilitación.

"SUFRIMIENTO INJUSTIFICABLE"

Al respecto, el partido ha reiterado su "compromiso con la defensa legal de los animales en todo el territorio nacional" y seguirá "luchando contra aquellos casos de maltrato que supongan un sufrimiento injustificable para los animales".

Además, el Partido Animalista ha alertado de que "esto no es un caso aislado, muchos animales destinados a la ganadería extensiva sufren el abandono más absoluto, la falta de alimento, agua, cuidados y atención veterinaria".

