Espana agencias

Vox pide suspender la compra e instalación de radares de tráfico de origen chino por "riegos de ciberseguridad"

Guardar

Vox ha registrado una proposición no de ley en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso para instar al Gobierno a suspender de forma inmediata la compra, instalación y renovación de contratos de radares y cámaras de vigilancia fabricados o con componentes chinos vetados internacionalmente "por motivos de seguridad nacional y ciberseguridad".

La iniciativa, recogida por Europa Press, solicita también "realizar una auditoría técnica y jurídica independiente sobre todos los dispositivos de control de tráfico de origen extranjero instalados en España, con especial atención a los de procedencia china".

Según la formación dirigida por Santiago Abascal, desde 2022 la Dirección General de Tráfico, policías autonómicas y diversos ayuntamientos han instalado cámaras y radares de velocidad de fabricación y tecnología china "que podrían plantear problemas de ciberseguridad, así como lesionar la soberanía española en materia de datos".

VETADAS EN OTRAS PAÍSES OCCIDENTALES

El grupo parlamentario señala que determinadas empresas chinas han sido vetadas en países como Estados Unidos, Dinamarca, Países Bajos, Lituania o Australia y menciona informes del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que alertan de los riesgos vinculados al uso de ciertas tecnologías asiáticas, así como del incremento de "las actividades de ciberespionaje desarrolladas por grupos de hackers relacionados con China".

Por todo ello, Vox reclama al Ejecutivo que adopte "una actitud prudente" y que actúe para garantizar la seguridad vial, la ciberseguridad y los intereses nacionales "frente a posibles amenazas derivadas del uso de dispositivos extranjeros en infraestructuras críticas".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar propone en el Congreso recuperar el subsidio tras salir de la cárcel

Sumar propone en el Congreso

IU pide "acelerar" proyectos movilizadores de la izquierda con primarias para elegir líder: "No hay tiempo que perder"

IU pide "acelerar" proyectos movilizadores

Interior defiende a la Policía frente a las críticas de Sumar por el arresto de un activista que documenta infiltrados

Interior defiende a la Policía

Puigdemont critica que la "maquinaria de propaganda socialista" busca señalar a Junts

Puigdemont critica que la "maquinaria

Las denuncias por acoso sexual o por razón de sexo en las Fuerzas Armadas aumentan un 10% en 2024 y marcan récord

Las denuncias por acoso sexual
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado de Bilbao anula

Un juzgado de Bilbao anula una convocatoria de empleo público por requerir un nivel avanzado de euskera en el 90% de las plazas ofertadas

Abascal eleva la presión sobre el PP en la Comunidad Valenciana: “Nosotros nunca tememos unas elecciones”

Pedro Sánchez llega a la cumbre UE-CELAC con un mensaje de unidad ante la fragmentación internacional: busca que Europa y América Latina actúen como ejes de estabilidad

Pedro Sánchez defiende la inocencia del fiscal general del Estado: “Y más aún tras todo lo visto en el juicio”

Un hijo intenta ser reconocido como heredero pero la Justicia lo rechaza: el tribunal acredita maltrato psicológico a su padre y afirma que provocó que “le tuviera miedo”

ECONOMÍA

Una madre pierde la custodia

Una madre pierde la custodia de sus hijas por su “actitud obstruccionista” para evitar que tuvieran contacto con el padre: el tribunal rechaza su apelación

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 noviembre

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

La mitad de los compradores de vivienda se hipoteca sin pareja y los bancos les aprietan las tuercas: “Les piden más garantías y les prestan menos”

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados