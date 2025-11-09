Moreno pide "dejarse la piel" para revalidar su mayoría frente a "UTE" de partidos contra su gobierno

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho este domingo un llamamiento a su partido para que todos se "dejen la piel" en lograr revalidar en las elecciones autonómicas de 2026 una mayoría suficiente, frente a esa unión temporal de electoral (UTE) de los partidos de la oposición que quieren acabar con la estabilidad que existe en esta comunidad y "hacer caer" su gobierno.

Moreno se ha pronunciado así en la clausura del 17 Congreso del PP-A que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla y en el que ha sido reelegido como presidente del PP-A. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha intervenido en la clausura, que ha contado con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, y del presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras. "Te queremos ya de presidente del Gobierno de España, te necesitamos", ha trasladado Moreno a Núñez Feijóo.

Moreno ha defendido la "estabilidad" que su gobierno ha traído a Andalucía, advirtiendo de que cuando no la hay, llega "la incertidumbre, la parálisis y el retroceso", y esto es lo que está "en juego" en las elecciones del próximo año, ante las que "no podemos ni debemos confiarnos" porque hay una "confluencia de intereses que quieren hacer caer al Gobierno andaluz".

"Y los andaluces tienen derecho a saberlo; deben saber que existe una confluencia populista que quiere convertir a Andalucía en un campo de batalla, de barro y de polarización, una unión temporal electoral de todos los grupos de la oposición para cortar el cambio en Andalucía", ha manifestado Juanma Moreno.

Ha señalado que "la confianza, la estabilidad y el crecimiento" en Andalucía ha costado mucho conseguirlo y no merece la pena "poner todo esto en riesgo", apelando a los jóvenes o las mujeres.

"¿De verdad merece la pena poner en riesgo todo lo que hemos avanzado?", ha preguntado Moreno, quien ha querido dejar claro que su partido está totalmente preparado para afrontar unas elecciones autonómicas en las que se revalide una mayoría suficiente y de estabilidad.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)