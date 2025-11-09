Espana agencias

Moreno pide "dejarse la piel" para revalidar su mayoría frente a "UTE" de partidos contra su gobierno

Guardar

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho este domingo un llamamiento a su partido para que todos se "dejen la piel" en lograr revalidar en las elecciones autonómicas de 2026 una mayoría suficiente, frente a esa unión temporal de electoral (UTE) de los partidos de la oposición que quieren acabar con la estabilidad que existe en esta comunidad y "hacer caer" su gobierno.

Moreno se ha pronunciado así en la clausura del 17 Congreso del PP-A que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla y en el que ha sido reelegido como presidente del PP-A. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha intervenido en la clausura, que ha contado con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, y del presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras. "Te queremos ya de presidente del Gobierno de España, te necesitamos", ha trasladado Moreno a Núñez Feijóo.

Moreno ha defendido la "estabilidad" que su gobierno ha traído a Andalucía, advirtiendo de que cuando no la hay, llega "la incertidumbre, la parálisis y el retroceso", y esto es lo que está "en juego" en las elecciones del próximo año, ante las que "no podemos ni debemos confiarnos" porque hay una "confluencia de intereses que quieren hacer caer al Gobierno andaluz".

"Y los andaluces tienen derecho a saberlo; deben saber que existe una confluencia populista que quiere convertir a Andalucía en un campo de batalla, de barro y de polarización, una unión temporal electoral de todos los grupos de la oposición para cortar el cambio en Andalucía", ha manifestado Juanma Moreno.

Ha señalado que "la confianza, la estabilidad y el crecimiento" en Andalucía ha costado mucho conseguirlo y no merece la pena "poner todo esto en riesgo", apelando a los jóvenes o las mujeres.

"¿De verdad merece la pena poner en riesgo todo lo que hemos avanzado?", ha preguntado Moreno, quien ha querido dejar claro que su partido está totalmente preparado para afrontar unas elecciones autonómicas en las que se revalide una mayoría suficiente y de estabilidad.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez afronta su primer debate en el Congreso con mayoría absoluta en contra y con el PP insistiendo con la corrupción

Sánchez afronta su primer debate

La comparecencia de Mazón en la comisión dana de Les Corts: dos turnos, una réplica de los grupos y con límite de tiempo

La comparecencia de Mazón en

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una "leve indisposición"

Ayuso abandona en ambulancia la

Las ONG piden unos PGE en materia de ayuda al desarrollo a la altura de las necesidades: "Muchas vidas dependen de ello"

Las ONG piden unos PGE

Un juez procesa a un fraile de una residencia de sacerdotes de El Vedat de Torrent por estafar 220.000 euros a párrocos

Un juez procesa a un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Archivada la causa de la

Archivada la causa de la menor “vendida” por 5.000 euros y cinco botellas de whisky para casarse, porque la víctima ha negado los hechos

Qué fue del verificador internacional que supervisaba el pacto entre PSOE y Junts: un diplomático salvadoreño que intentó mantener vivo el diálogo desde Ginebra

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Generación automática de resúmenes y un asistente conversacional: así son las nuevas herramientas de IA que el CGPJ pone a disposición de los jueces

Un juzgado de Bilbao anula una convocatoria de empleo público por requerir un nivel avanzado de euskera en el 90% de las plazas ofertadas

ECONOMÍA

Así es el fondo Apollo,

Así es el fondo Apollo, que pronto será el nuevo dueño del Atlético de Madrid: gestiona recursos valorados en 900.000 millones de dólares

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 9 noviembre

Una madre pierde la custodia de sus hijas por su “actitud obstruccionista” para evitar que tuvieran contacto con el padre: el tribunal rechaza su apelación

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 noviembre

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 noviembre

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados