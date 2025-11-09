Espana agencias

Las denuncias por acoso sexual o por razón de sexo en las Fuerzas Armadas aumentan un 10% en 2024 y marcan récord

Guardar

Las denuncias por acoso sexual o por razón de sexo en las Fuerzas Armadas se han incrementado en un 10,8% en 2024 respecto al año anterior, según recoge el Observatorio de la Vida Militar, un órgano consultivo adscrito a las Cortes, en su informe anual.

En concreto, el trabajo, que incluye los datos de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, muestra que se registraron un total de 51 denuncias por acoso sexual o por razón de sexo el año pasado, frente a las 46 del año anterior. Se trata del año en el que más denuncias por esta razón se han contabilizado desde que el Observatorio de la Vida Militar comenzó a reunir datos, en 2016.

El grueso de las denuncias, 25 en total, se concentran en el Ejército de Tierra, mientras que 13 se han registrado en el Ejército del Aire y nueve en la Armada. En el órgano central del Ministerio de Defensa se han contabilizado tres y una más en el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

De las 51 denuncias por acoso sexual o razón de sexo, 35 han dado lugar a procedimientos penales --30 de ellas están aún en trámite y 5 han sido archivadas o su calificación ha cambiado-- y 27 se siguen como procedimientos disciplinarios --23 en trámite y cuatro archivadas o su calificación ha cambiado--. Ninguna de las denuncias ha dado aún lugar a condena o sanción.

En su informe, recogido por Europa Press, el Observatorio de la Vida Militar indica que en el período 2016-2024 se han contabilizado un total de 316 denuncias por acoso sexual o por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. De estas, 179 se han tramitado por vía penal y 214 por vía disciplinaria. Un total de 29 se han zanjado con condenas y 21 con sanciones, según los datos recopilados por el organismo.

MÁS MUJERES Y LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

El informe del Observatorio de la Vida Militar muestra una subida de 119 mujeres en las Fuerza Armadas respecto a 2023, lo que modifica ligeramente el porcentaje, que pasa del 13% al 13,1%. Esta cifra posiciona a España por encima de la media de los países OTAN, que se ubica en un 12,7%.

Por otro lado, el trabajo del organismo se ocupa de radiografiar las medidas de conciliación --permisos, reducciones de jornada y licencias, entre otras-- a las que se acogen los militares y su evolución a lo largo de los años.

Hace una comparación global con los datos incluidos en el informe de 2023 y concluye que ha habido un incremento de casi 1.100 militares que han disfrutado de estas medidas. Alrededor de 29.500 militares se acogen a estas facilidades.

Destaca la cifra de militares que han hecho uso de permisos por fallecimiento o enfermedad grave, 13.271 según los datos recopilados por el Observatorio de la Vida Militar.

El organismo destaca como "lógico" que el tramo de entre 31-40 años es en el que más personal solicita las medidas en un mayor porcentaje, habida cuenta de que esas son las edades que generalmente conllevan una mayor carga familiar. No obstante, el tramo 41-50 también refleja porcentajes muy altos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las ONG piden unos PGE en materia de ayuda al desarrollo a la altura de las necesidades: "Muchas vidas dependen de ello"

Las ONG piden unos PGE

Un juez procesa a un fraile de una residencia de sacerdotes de El Vedat de Torrent por estafar 220.000 euros a párrocos

Un juez procesa a un

Jupol exige la dimisión de Marlaska por el "fracaso" de una operación contra el narcotráfico en Sevilla

Jupol exige la dimisión de

Vox pide suspender la compra e instalación de radares de tráfico de origen chino por "riegos de ciberseguridad"

Vox pide suspender la compra

El PP pide a la AN que impida al PSOE ejercer como acusación popular en el 'caso Koldo' por los pagos en metálico

El PP pide a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso abandona en ambulancia la

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Generación automática de resúmenes y un asistente conversacional: así son las nuevas herramientas de IA que el CGPJ pone a disposición de los jueces

Un juzgado de Bilbao anula una convocatoria de empleo público por requerir un nivel avanzado de euskera en el 90% de las plazas ofertadas

Abascal eleva la presión sobre el PP en la Comunidad Valenciana: “Nosotros nunca tememos unas elecciones”

Pedro Sánchez llega a la cumbre UE-CELAC con un mensaje de unidad ante la fragmentación internacional: busca que Europa y América Latina actúen como ejes de estabilidad

ECONOMÍA

Una madre pierde la custodia

Una madre pierde la custodia de sus hijas por su “actitud obstruccionista” para evitar que tuvieran contacto con el padre: el tribunal rechaza su apelación

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 noviembre

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

Francisco Fernández Yuste, el experto en recursos humanos detrás del perfil ‘Mejora Tu Éxito Laboral’: “La salud mental y el trabajo van totalmente de la mano”

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados