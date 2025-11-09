Espana agencias

Interior defiende a la Policía frente a las críticas de Sumar por el arresto de un activista que documenta infiltrados

Guardar

El Ministerio del Interior ha reiterado su defensa cerrada a la labor de los "agentes de inteligencia" de la Policía Nacional porque se encargan de captar información relevante para la seguridad pública, según ha dicho en respuesta a las críticas de Sumar aludiendo al arresto de un activista que documenta casos de policías infiltrados en movimientos sociales.

"La actividad de obtención de información de los agentes de inteligencia señalados no se realiza sobre ideologías ni movimientos sociales, sino que se trata de una actividad de inteligencia para la captación de información de interés para la seguridad pública", ha indicado el Gobierno en una respuesta parlamentaria fechada el 20 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Sumar, que comparte gobierno con el PSOE, se había interesado por el arresto en junio en Madrid del activista Jorge Jiménez, del que destacaban que es conocido por su labor de investigación en torno a casos de infiltración policial en colectivos sociales, y añadían que se produjo --"según la información disponible"-- bajo la acusación de falsedad documental y revelación de secretos.

En concreto, las diputadas Tesh Sidi y Alda Recas preguntaban por las medidas para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que investigan o denuncian posibles infiltraciones policiales, recordando otros casos que han provocado una "profunda preocupación en la sociedad civil".

AGENTE DE INTELIGENCIA, NO ENCUBIERTO

Como ha hecho anteriormente ante denuncias similares de ERC y otras formaciones políticas, el Ejecutivo ha aprovechado para subrayar que los hechos denunciados guardan relación con la labor del "agente de inteligencia", al amparo de las funciones encomendadas a la Policía Nacional por el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y no a la actividad del "agente encubierto" que regula el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Ejecutivo ha añadido, por tanto, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan "en todo momento desde el estricto cumplimiento de la Ley, con la máxima profesionalidad y con plena sujeción a los valores constitucionales, como es propio de un Estado de Derecho".

De esta forma, contestaba a las quejas de Sumar por las infiltraciones policiales en colectivos sociales como Distrito 14 de Moratalaz, recordando que las mismas han llevado a la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional, todavía pendientes de resolución.

La formación que lidera Yolanda Díaz también apuntaba a países como Reino Unido que han acogido investigaciones parlamentarias y judiciales que han conducido a que las autoridades reconozcan abusos y ofrezcan disculpas públicas por estas infiltraciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Puigdemont critica que la "maquinaria de propaganda socialista" busca señalar a Junts

Puigdemont critica que la "maquinaria

Las denuncias por acoso sexual o por razón de sexo en las Fuerzas Armadas aumentan un 10% en 2024 y marcan récord

Las denuncias por acoso sexual

ERC y Bildu piden elevar a cuatro años la prohibición de hacer lobby a exaltos cargos y exdiputados

ERC y Bildu piden elevar

Feijóo reúne mañana en Melilla al comité de dirección del PP para visualizar su alternativa migratoria

Feijóo reúne mañana en Melilla

Abascal sobre las negociaciones en la Comunidad Valenciana: "Nunca tememos unas elecciones"

Abascal sobre las negociaciones en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal eleva la presión sobre

Abascal eleva la presión sobre el PP en la Comunidad Valenciana: “Nosotros nunca tememos unas elecciones”

Pedro Sánchez llega a la cumbre UE-CELAC con un mensaje de unidad ante la fragmentación internacional: busca que Europa y América Latina actúen como ejes de estabilidad

Pedro Sánchez defiende la inocencia del fiscal general del Estado: “Y más aún tras todo lo visto en el juicio”

Un hijo intenta ser reconocido como heredero pero la Justicia lo rechaza: el tribunal acredita maltrato psicológico a su padre y afirma que provocó que “le tuviera miedo”

El PP tiene 10 días para designar al relevo de Mazón y la alianza con Vox es la única vía para evitar las elecciones

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

Francisco Fernández Yuste, el experto en recursos humanos detrás del perfil ‘Mejora Tu Éxito Laboral’: “La salud mental y el trabajo van totalmente de la mano”

La mitad de los compradores de vivienda se hipoteca sin pareja y los bancos les aprietan las tuercas: “Les piden más garantías y les prestan menos”

Si ganas al año 67.000 euros netos o más eres rico en España, pero no en otros países: en Luxemburgo necesitas más del doble

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados