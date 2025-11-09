Colau afirma que no tiene intención de presentarse a próximas elecciones

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que no tiene intención de presentarse a primarias o próximas elecciones: "Ni municipales, ni estatales ni ninguna otra", ha dicho.
Así lo ha explicado en unas declaraciones al diario 'La Vanguardia' recogidas por Europa Press este domingo, en las que asegura que seguirá "haciendo activismo" por causas como la de Palestina.
La exalcaldesa ha destacado que "la experiencia de ocho años en la alcaldía fue un orgullo" por lo que pudieron hacer, pese a lo que ha calificado de guerra sucia.
