Abascal sobre las negociaciones en la Comunidad Valenciana: "Nunca tememos unas elecciones"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha referido a las negociaciones con el PP en la Comunidad Valenciana para elegir a un nuevo presidente tras la dimisión de Carlos Mazón: "Nunca tememos unas elecciones. Lo que tememos es defraudar a nuestros electores", ha asegurado.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, en la que ha explicado que no van a proponer nombres para la presidencia de la Comunidad Valenciana, pero que plantearán condiciones y mantendrán el "rechazo al Pacto Verde europeo y a la inmigración masiva", materias que, dice, formaban parte del acuerdo vigente con Mazón.

Preguntado por qué otras exigencias plantearán al PP ha dicho que se verá en los próximos días: "Estamos acostumbrados a que el Partido Popular trate de engañarnos y no cumpla con sus compromisos, como ocurrió con la participación en el reparto de inmigrantes ilegales, política que nos obligó a salir de los gobiernos regionales", ha advertido.

"NO SOMOS EL RELEVO DEL PP"

En referencia a los últimos resultados que arrojan las encuestas para Vox, afirma que el partido se plantea, en sus palabras, superar al PP y superar al PSOE: "No somos el relevo del PP, nosotros somos una opción nueva para todos los españoles", ha asegurado.

"Nuestra pelea no es con un partido en concreto, sino con todos ellos porque consideramos que son lo mismo. Consideramos que el bipartidismo es un bloque", ha defendido.

Sobre su relación con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado que "la relación es cordial, pacífica, pero con unos planteamientos políticos verdaderamente alejados" y, añade que no comprenden la política de oposición del PP.

INMIGRACIÓN

Preguntado por las políticas en materia de inmigración que plantea su partido, ha defendido que "España no necesita más inmigración" y afirma que hay que deportar a aquellos que entran ilegalmente en el país y cometen delitos.

"Llegados a este punto de invasión migratoria, creo que hay que parar porque, como les decía, hay un 15% de inmigrantes legales en paro. Hay que parar. España no puede asumir más inmigración", ha expuesto y ha asegurado que plantearán deportaciones masivas de todos los que cometan delitos, aunque tengan los papeles en regla, en sus palabras.

En esta línea, en referencia a la relación entre Vox y Aliança Catalana (AC) asegura que "no hay relación", aunque admite una, a su parecer, coincidencia en el mensaje sobre la inmigración.

"Creo que es una buena noticia sobre cómo está cambiando la sociedad española y cómo está cambiando también Cataluña", ha comentado al respecto.

