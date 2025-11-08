Espana agencias

Vox pide en el Congreso la condena de atentados de ETA de 1975 y conmina al Gobierno a investigar todos sus asesinatos

Vox ha registrado en el Congreso dos proposiciones no de ley exigiendo el reconocimiento de víctimas de atentados de ETA cometidos en octubre de 1975 e instando al Gobierno a impulsar la investigación de todos los crímenes cometidos por la banda terrorista que continúan sin resolver, prohibir cualquier acto de enaltecimiento de sus miembros y reconocer sus delitos como crímenes de lesa humanidad, garantizando su imprescriptibilidad.

En la primera iniciativa, para su debate y votación en la Comisión Constitucional, Vox recuerda que el 5 de octubre de 2025 se cumplieron cincuenta años del asesinato de los tres guardias civiles en un atentado con explosivos en Mondragón, perpetrado por ETA cuando cumplían una orden de servicio. Se trataba de los agentes Esteban Maldonado Llorente, Jesús Pascual Martín Lozano y Juan Moreno Chamorro, y el taxista Germán Aguirre Irasuegui.

Los diputados firmantes, encabezados por la portavoz parlamentaria María José Rodríguez de Millán, quieren rendir homenaje a los agentes "por el sacrificio de sus vidas al servicio de España" y acusan a la "mal llamada Ley de Memoria Democrática" de promover una "amnesia colectiva" y un "blanqueamiento" del terrorismo.

La proposición subraya que ETA fue "criminal en sus medios y en sus fines" y que su odio "contra España y quienes la defienden" motivó los asesinatos de cientos de inocentes. Por ello, Vox reclama reafirmar "la lealtad inquebrantable a la unidad y soberanía de España" y acompañar "en el dolor a los familiares de las víctimas".

CUESTIÓN DE HONOR Y "DIGNIDAD NACIONAL"

La segunda iniciativa rinde también tributo a Germán Aguirre Irasuegui, taxista de Villareal de Álava asesinado el 12 de octubre de 1975. El texto detalla que fue "vilmente asesinado" con tres disparos en la nuca y encontrado muerto en un camino sin salida. Según explican, su crimen "no fue un acto aislado", sino parte de una "estrategia criminal" de ETA contra quienes no se plegaban "al fanatismo separatista".

Vox denuncia igualmente el "desconocimiento generalizado" de estos hechos y asegura que es una "cuestión de honor y dignidad nacional" mantener viva su memoria. Por ello, pide repudiar "unánime y contundentemente" la trayectoria de ETA y promover el reconocimiento de sus víctimas "como símbolo de la defensa de una España unida y en paz".

