Espana agencias

Vox exige en la Asamblea murciana la prohibición de "vestimenta islámica" en espacios públicos

Guardar

La diputada de Vox, Virginia Martínez, ha anunciado que su formación ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional para prohibir el uso del burka, así como cualquier otra "vestimenta islámica" que oculte el rostro en espacios públicos de la Región de Murcia, especialmente en los centros educativos, "con el objetivo de garantizar la libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres y niñas".

Martínez ha explicado que esta iniciativa "busca proteger a las menores y promover una convivencia basada en los valores de libertad y respeto, evitando que se normalicen prácticas contrarias a los derechos fundamentales. Queremos que las niñas puedan ser libres y vestir libremente, sin esas cárceles que las oprimen", ha afirmado.

A renglón seguido, ha subrayado que "Vox es el único partido que defiende la igualdad real entre hombres y mujeres. Es el único partido que defiende a la mujer frente a quienes pretenden denigrarla y ocultarla tras una cárcel de tela".

Asimismo, la parlamentaria ha considerado "llamativo que aquellos que se autoproclaman defensores de las mujeres en Europa sean los mismos que permiten la llegada masiva de culturas incompatibles con los derechos de las mujeres".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox pide en el Congreso la condena de atentados de ETA de 1975 y conmina al Gobierno a investigar todos sus asesinatos

Vox pide en el Congreso

Ayuso cancela su asistencia al Congreso andaluz que reelige a Moreno por motivos de salud

Ayuso cancela su asistencia al

La Audiencia de Jaén confirma 600 euros de multa por pegar una patada a un gato callejero

La Audiencia de Jaén confirma

La escuela de la Policía Nacional acoge el foro mundial de drones de la Interpol

La escuela de la Policía

Compromís cree que Junts sobreactúa pero insta al PSOE a "acelerar todo lo que pueda" por si la legislatura se agota

Compromís cree que Junts sobreactúa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El bloqueo de Junts al

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

No hay comida suficiente en el monte de El Pardo para tanto ciervo y jabalí: Patrimonio Nacional prorroga el contrato de piensos, que incluye a los gatos callejeros del Palacio Real y Aranjuez

Pedro Sánchez llega a Colombia para la IV cumbre regional entre la UE y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe

El Ayuntamiento de Almeida se hincha a poner multas de tráfico y bate récord de ingresos en 2025 gracias a las zonas de bajas emisiones: 7.537 sanciones diarias

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 8 noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 noviembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no