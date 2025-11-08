Espana agencias

Tellado augura que el peso de la ley caerá sobre el "clan de las chistorras" de PSOE: "Caerán todos y el número uno"

Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha mostrado convencido este sábado de que "todo el peso de la ley" caerá sobre el "clan de las chistorras" del PSOE, en referencia a los casos de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, apuntando que "caerán todos y el número uno".

Así se ha pronunciado Tellado durante su intervención este sábado en el 17 Congreso del PP-A, que se celebra este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla (Fibes) y en el que Juanma Moreno será reelegido presidente del partido por cuarta vez.

Ha manifestado que la imagen de esta semana del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentado en el banquillo por "una presunta revelación de secretos va a perseguir a Pedro Sánchez toda su vida política". "Porque era su fiscal, acusado de delinquir quien debería perseguir el delito; investigado por haber borrado su teléfono móvil para destruir pruebas y obstruir la labor de la justicia, como si fuese un vulgar delincuente", según Tellado.

A su juicio, este caso "ejemplifica bien lo que ha supuesto esta época de deterioro, decadencia y corrupción sin límites del Partido Socialista", y los fiscales de España "no merecen que García Ortiz arrastre a toda la institución en su caída".

"Sánchez y el sanchismo se han abonado al no me consta, no recuerdo o no lo sé, como delincuentes comunes en el juzgado de guardia", según el dirigente del PP, para quie, al final, "estamos hablando de una misma trama de corrupción que atraviesa al Gobierno y al Partido Socialista".

"Unos días incurren en corrupción institucional, otros en la peor de las corrupciones que es la corrupción moral, y casi todos los días en la corrupción económica de robar a manos llenas el dinero de los españoles", según ha señalado, apuntando que a ver qué le cuentan a la Audiencia Nacional "sobre el tráfico de sobres de dinero negro en la sede socialista de la calle Ferraz".

"Ya tienen otro frente judicial abierto, uno nuevo y uno más, y tendrán que dar explicaciones por la manera en que entraban fajos de billetes en la sede del Partido Socialista y por la manera en que se lo repartían el clan de las chistorras", ha expresado Tellado, quien ha preguntado si van a "seguir fingiendo amnesia".

"Pueden no responder, pueden no recordar, pero la realidad es que no pueden negar la evidencia, y más pronto que tarde la Guardia Civil descubrirá todo lo que han hecho, todo lo que han robado y todo el peso de la ley caerá sobre ellos; no habrá indultos y no habrá amnistías para los chorizos del clan de las chistorras, porque todo el peso de la ley caerá sobre ellos".

"Caerán todos y caerá también el número uno; no podrán escapar a la acción de la justicia", según ha sentenciado Tellado, quien ha recalcado que España sufre un "gobierno podrido, sin mayorías, que no gobierna desde hace tiempo" y que ha "empobreciendo" al país en todos los sentidos.

"Este Gobierno no solo ha robado el dinero público a manos llenas, también le ha robado la cartera a los más jóvenes; el futuro a millones de españoles, las oportunidades y la esperanza", ha señalado.

Ha añadido que hoy el PP andaluz celebra su Congreso regional en las instalaciones de Fibes, las mismas en las que hace un año se celebró el 41 Congreso federal del PSOE que reeligió a Pedro Sánchez como líder del partido y que fue una "exposición universal de la corrupción socialista".

"Fue una auténtica apología del saqueo con ovaciones", según Tellado, que se ha referido a las "ovaciones" al expresidente andaluz Manuel Chaves o a María Jesús Montero y al "homenaje" a la exconsejera andaluza y exministra Magdalena Álvarez: "Un tremendo homenaje a la banda de los ERE".

"Lo reivindican y lo celebran y yo lo comprendo, porque para esta gente, renunciar a robar sería igual que renunciar a su propia militancia en el PSOE", ha señalado.

Pero en ese congreso, según ha añadido, "hubo más", la reelección de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE, "como número dos de Pedro Sánchez, con todo lo que ya se sabía".

"El PSOE colocó a los mandos al mentor de Koldo, hermano político de José Luis Ábalos, y quien ya estaba bajo la lupa de la sospecha de la Guardia Civil y de la justicia de nuestro país", según Tellado, quien ha añadido que era "el pasajero número cuatro de aquel Peugeot de Pedro Sánchez".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Moncloa cuenta con un acuerdo "rápido" entre Feijóo y Abascal para sustituir a Mazón evitando elecciones

Moncloa cuenta con un acuerdo

Urtasun insta a Junts a "serle útil a Cataluña y no serle útil a PP y Vox"

Urtasun insta a Junts a

Tellado afirma que vascos también "sufren" al Gobierno de Sánchez, que "hace aguas y tiene los días contados"

Tellado afirma que vascos también

Morant acusa de "miserables" a PP y Vox por ser "incapaces de aplaudir, acompañar y consolar" a víctimas de la dana

Morant acusa de "miserables" a

Montero reitera la "mano tendida" a Junts y exige elecciones en Valencia y no un "cierre en falso" pactado por PP y Vox

Montero reitera la "mano tendida"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rescate de un buque

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía herido tras recibir el disparo de un hombre atrincherado en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

ECONOMÍA

La tarifa de la luz

La tarifa de la luz en España para este domingo

Las nuevas condiciones de financiación permitirán a las CCAA salir a los mercados en 2026 con limitaciones para Cataluña, Valencia y Murcia

Montse Cespedosa, asesora financiera, avisa del “fin del boom inmobiliario” y de un “escenario duro” para quienes quieran firmar una hipoteca

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Estos pensionistas se quedarán sin paga extra de Navidad este año: descubre si estás entre ellos

DEPORTES

Ana Peleteiro responde a las

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”