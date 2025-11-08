Tellado augura que el peso de la ley caerá sobre el "clan de las chistorras" de PSOE: "Caerán todos y el número uno"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha mostrado convencido este sábado de que "todo el peso de la ley" caerá sobre el "clan de las chistorras" del PSOE, en referencia a los casos de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, apuntando que "caerán todos y el número uno".

Así se ha pronunciado Tellado durante su intervención este sábado en el 17 Congreso del PP-A, que se celebra este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla (Fibes) y en el que Juanma Moreno será reelegido presidente del partido por cuarta vez.

Ha manifestado que la imagen de esta semana del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentado en el banquillo por "una presunta revelación de secretos va a perseguir a Pedro Sánchez toda su vida política". "Porque era su fiscal, acusado de delinquir quien debería perseguir el delito; investigado por haber borrado su teléfono móvil para destruir pruebas y obstruir la labor de la justicia, como si fuese un vulgar delincuente", según Tellado.

A su juicio, este caso "ejemplifica bien lo que ha supuesto esta época de deterioro, decadencia y corrupción sin límites del Partido Socialista", y los fiscales de España "no merecen que García Ortiz arrastre a toda la institución en su caída".

"Sánchez y el sanchismo se han abonado al no me consta, no recuerdo o no lo sé, como delincuentes comunes en el juzgado de guardia", según el dirigente del PP, para quie, al final, "estamos hablando de una misma trama de corrupción que atraviesa al Gobierno y al Partido Socialista".

"Unos días incurren en corrupción institucional, otros en la peor de las corrupciones que es la corrupción moral, y casi todos los días en la corrupción económica de robar a manos llenas el dinero de los españoles", según ha señalado, apuntando que a ver qué le cuentan a la Audiencia Nacional "sobre el tráfico de sobres de dinero negro en la sede socialista de la calle Ferraz".

"Ya tienen otro frente judicial abierto, uno nuevo y uno más, y tendrán que dar explicaciones por la manera en que entraban fajos de billetes en la sede del Partido Socialista y por la manera en que se lo repartían el clan de las chistorras", ha expresado Tellado, quien ha preguntado si van a "seguir fingiendo amnesia".

"Pueden no responder, pueden no recordar, pero la realidad es que no pueden negar la evidencia, y más pronto que tarde la Guardia Civil descubrirá todo lo que han hecho, todo lo que han robado y todo el peso de la ley caerá sobre ellos; no habrá indultos y no habrá amnistías para los chorizos del clan de las chistorras, porque todo el peso de la ley caerá sobre ellos".

"Caerán todos y caerá también el número uno; no podrán escapar a la acción de la justicia", según ha sentenciado Tellado, quien ha recalcado que España sufre un "gobierno podrido, sin mayorías, que no gobierna desde hace tiempo" y que ha "empobreciendo" al país en todos los sentidos.

"Este Gobierno no solo ha robado el dinero público a manos llenas, también le ha robado la cartera a los más jóvenes; el futuro a millones de españoles, las oportunidades y la esperanza", ha señalado.

Ha añadido que hoy el PP andaluz celebra su Congreso regional en las instalaciones de Fibes, las mismas en las que hace un año se celebró el 41 Congreso federal del PSOE que reeligió a Pedro Sánchez como líder del partido y que fue una "exposición universal de la corrupción socialista".

"Fue una auténtica apología del saqueo con ovaciones", según Tellado, que se ha referido a las "ovaciones" al expresidente andaluz Manuel Chaves o a María Jesús Montero y al "homenaje" a la exconsejera andaluza y exministra Magdalena Álvarez: "Un tremendo homenaje a la banda de los ERE".

"Lo reivindican y lo celebran y yo lo comprendo, porque para esta gente, renunciar a robar sería igual que renunciar a su propia militancia en el PSOE", ha señalado.

Pero en ese congreso, según ha añadido, "hubo más", la reelección de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE, "como número dos de Pedro Sánchez, con todo lo que ya se sabía".

"El PSOE colocó a los mandos al mentor de Koldo, hermano político de José Luis Ábalos, y quien ya estaba bajo la lupa de la sospecha de la Guardia Civil y de la justicia de nuestro país", según Tellado, quien ha añadido que era "el pasajero número cuatro de aquel Peugeot de Pedro Sánchez".