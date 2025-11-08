Tellado: Andalucía quiere "más Moreno" y "menos Montero, que es la viva imagen de la corrupción"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha manifestado este sábado en Sevilla que Andalucía quiere "más (Juanma) Moreno" y "menos Montero, que es la viva imagen de la corrupción política". Ha manifestado que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, está "achicharrada se mire por dónde se mire" y le ha exigido explicaciones por toda la "corrupción que la rodea".

Así se ha pronunciado Tellado durante su intervención este sábado en el 17 Congreso del PP-A, que se celebra este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla (Fibes) y en el que Juanma Moreno será reelegido presidente del partido por cuarta vez.

Tellado ha manifestado que Andalucía cuenta con el "mejor presidente" de su historia, Juanma Moreno, que está liderando "un tiempo nuevo" en esta tierra, con "decencia, limpieza y buena gestión" durante casi ocho años al frente de la Junta, frente a la "corrupción y el clientelismo" que hubo durante los gobiernos del PSOE andaluz, de los que formaba parte María Jesús Montero.

Ha manifestado que el 17 Congreso del PP andaluz es "determinante para preparar la maquinaria" del partido para las próximas elecciones autonómicas de 2026 y también para preparar las elecciones generales. Ha indicado que el PP-A tiene que "seguir siendo el partido de la mayoría de los andaluces", algo que se ha mostrado convencido de que ocurrirá en la cita electoral del próximo año.

Ha indicado que gobernar es tomar decisiones para mejorar la vida de la gente desde la "humildad y desde el sentido del deber", que es lo que "hecho" Juanma Moreno desde hace ya casi ocho años, aplicando su "manual de convivencia", título del libro que acaba de publicar.

"El manual de unir a la sociedad y no dividirla, ni enfrentarla, ni polarizar", ha añadido Tellado, quien ha lamentado no ser afiliado del PP andaluz para poder participar en la reelección de Juanma Moreno como presidente del PP-A.

Tras señalar que lo que está ocurriendo en Andalucía con la mayoría absoluta del PP ya se vio en Galicia con las mayorías absolutas de Alberto Núñez Feijóo en su etapa de presidente autonómico y ha recalcado que el PP-A tiene todo lo que hay que tener para seguir poniendo a esta comunidad "en lo más alto".

"Al igual que Feijóo en Galicia, Juanma Moreno va a conseguir grandes mayorías absolutas, una detrás de otra, para seguir sirviendo a Andalucía y convertirla en la mejor tierra del mundo", ha expresado Miguel Tellado, quien ha puesto de relieve que el Gobierno andaluz del PP-A haya presentado para 2026 los presupuestos de la comunidad "más ambiciosos" de su historia y que ya podría "tomar nota" María Jesús Montero, que no presenta unos nuevos presupuestos generales del estado en varios años.

"Nunca más PSOE de Andalucía, nunca más corrupción, nunca más clientelismo, nunca más robar el dinero de los parados, nunca más gastarse en prostitución y en cocaína el dinero de los andaluces", ha señalado Tellado, que ha dirigido duras palabras a María Jesús Montero durante su intervención.

"Andalucía quiere más Moreno y Andalucía quiere menos Montero", ha sentenciado el dirigente popular, quien ha señalado que la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta es la andaluza "que más daño ha hecho a su propia tierra, la de la quita de la deuda para el separatismo catalán que perjudica a Andalucía y al resto de comunidades autónomas, y la que premia la mala gestión, el despilfarro y la malversación a costa del bolsillo de todos los españoles, incluidos ocho millones y medio de andaluces".

Ha añadido que Montero es también "la impulsora del cupo independentista, la promotora de un sistema perverso que permite que los independentistas condenados por malversación de dinero público acaben decidiendo cómo tienen que manejarse el conjunto de las comunidades de España".

Para Tellado, "votar en Andalucía a María Jesús Montero es lo mismo que votar contra Andalucía" y se ha mostrado convencido de que, por ello, el PSOE-A va a sufrir un "importante revés en las urnas en las próximas elecciones autonómicas".

Para el dirigente del PP, María Jesús Montero "es la viva imagen de la corrupción política", ya que primero "formó parte de los gobiernos de los ERE" del PSOE en Andalucía y ahora del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ha dicho que nada menos "que 14 años sentada junto a (Manuel) Chaves y (José Antonio) Griñán, aprendiéndolo todo" en los gobiernos andaluces del PSOE: "Menuda escuela de corrupción; este es el máster en delincuencia organizada". Y ahora, según ha añadido, de "número dos de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE; número dos de una presunta organización criminal que no pasa un solo día sin sumar nuevos imputados o nuevos delitos investigados".

"María Jesús Montero está en la cima de una montaña de corrupción que es el sanchismo", ha indicado Tellado, apuntando que la líder del PSOE andaluz "defendía a Santos Cerdán y ponía la mano en el fuego una y otra vez por el que hoy está en la cárcel". "María Jesús Montero, manos quemadas, ha quedado tan achicharrada que todo esto le perseguirá el resto de su vida", ha añadido.

"¿Cuándo va a dar explicaciones María Jesús Montero, manos quemadas, por tanta corrupción que le rodea?", ha preguntado Tellado, convencido de que los andaluces "hablarán alto y claro" en las urnas y volverán a llevar al PSOE-A a la oposición.

Este domingo el 17 Congreso del PP-A será clausurado con las intervenciones de Juanma Moreno y de Alberto Núñez Feijóo y para la entrada del líder nacional del PP en el plenario tanto Tellado como el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, que intervino antes, han hecho sus recomendaciones.

Para el presidente murciano, la canción ideal para recibir a Feijóo en el Congreso del PP-A es 'La voz del presidente' del grupo Viva Suecia, mientras que Tellado lo ha querido "corregir" posteriormente en su intervención para decir que la más adecuada es 'La salvación' de Arde Bogotá, porque Feijóo va a "salvar" a España del Gobierno de Pedro Sánchez.