Espana agencias

Tellado afirma que vascos también "sufren" al Gobierno de Sánchez, que "hace aguas y tiene los días contados"

Guardar

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha afirmado este sábado que los vascos también "sufren" al Gobierno de Pedro Sánchez, "acorralado por la corrupción", que "hace aguas y tiene los días contados". Además, ha advertido de que en Euskadi, con un Gobierno PNV-PSE, se "desploma la industria y la economía", y los jóvenes "huyen" por falta de oportunidades.

Tellado, que ha intervenido en un vídeo en la jornada 'Diálogos Europeos' del PP, celebrada en el Hotel de Londres de San Sebastián, ha asegurado que todos los desafíos que se han abordado en el encuentro, como la competitividad, la industria y la energía, la migración, el modelo educativo y la atracción de talento, "se han visto agravados por la incompetencia de dos gobiernos (el central y el vasco) que tienen un mismo denominador común, el Partido Socialista".

El dirigente popular ha destacado que en Euskadi, "con un gobierno del PNV y PSOE, los vascos ven con tremenda preocupación, en primer lugar, el desplome de la industria y de la economía de su tierra, y en segundo lugar, la huida de los jóvenes por falta de oportunidades".

En tercer lugar, ha dicho que a los habitantes de Euskadi "les preocupa la devaluación del sistema educativo", y ha advertido que "los vascos, al igual que el resto de españoles, sufren la nefasta gestión de un Gobierno de España acorralado por la corrupción que le atraviesa, y más preocupado por tapar sus escándalos que de gobernar para todos y abordar los desafíos de futuro de nuestro país".

Se trata, según ha criticado, "de un Gobierno con una gestión lamentable que ha provocado una gravísima crisis de vivienda, la pérdida de competitividad de la economía, el aumento de la precariedad laboral y el aumento también de la exclusión social".

"PRESIÓN FISCAL VORAZ"

"Todo ello mientras somete a los ciudadanos de nuestro país y también a las empresas a innumerables subidas de impuestos y a una presión fiscal voraz cada vez mayor", ha añadido.

Por ello, ha defendido que el PP de Alberto Núñez Feijóo "es la única alternativa al desgobierno de Pedro Sánchez". "Lo demostramos cada día trabajando y presentando propuestas que den respuesta a cuestiones tan importantes como la política migratoria, el crecimiento económico de nuestro país, y que garanticen la igualdad real entre españoles", ha subrayado.

En este sentido, ha querido reconocer "el gran trabajo" que realizan los representantes del PP en el Parlamento Europeo "para lograr estos objetivos". "Vuestra labor es esencial, y tenemos que seguir así para cambiar esta situación insostenible provocada por un Gobierno que hace aguas y, desde luego, tiene los días contados".

En la jornada han participado los eurodiputados Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo; Isabel Benjumea, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y de Presupuestos; Raúl de la Hoz, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía; y el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, entre otros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tellado augura que el peso de la ley caerá sobre el "clan de las chistorras" de PSOE: "Caerán todos y el número uno"

Tellado augura que el peso

Moncloa cuenta con un acuerdo "rápido" entre Feijóo y Abascal para sustituir a Mazón evitando elecciones

Moncloa cuenta con un acuerdo

Urtasun insta a Junts a "serle útil a Cataluña y no serle útil a PP y Vox"

Urtasun insta a Junts a

Morant acusa de "miserables" a PP y Vox por ser "incapaces de aplaudir, acompañar y consolar" a víctimas de la dana

Morant acusa de "miserables" a

Montero reitera la "mano tendida" a Junts y exige elecciones en Valencia y no un "cierre en falso" pactado por PP y Vox

Montero reitera la "mano tendida"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rescate de un buque

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía herido tras recibir el disparo de un hombre atrincherado en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

ECONOMÍA

La tarifa de la luz

La tarifa de la luz en España para este domingo

Las nuevas condiciones de financiación permitirán a las CCAA salir a los mercados en 2026 con limitaciones para Cataluña, Valencia y Murcia

Montse Cespedosa, asesora financiera, avisa del “fin del boom inmobiliario” y de un “escenario duro” para quienes quieran firmar una hipoteca

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Estos pensionistas se quedarán sin paga extra de Navidad este año: descubre si estás entre ellos

DEPORTES

Ana Peleteiro responde a las

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”