Principales cargos del nuevo Comité Ejecutivo Regional del PP presentado por Moreno ante el Congreso regional

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha presentado este sábado ante el 17 Congreso regional que se celebra en Sevilla la siguiente propuesta de nuevo Comité Ejecutivo Regional del partido, donde se encuentran como los principales cargos los siguientes:

Presidente del PP-A: Juanma Moreno

Secretario general: Antonio Repullo

Coordinador general y responsable de Organización: Ignacio Romaní Vicesecretarios de Áreas: Pablo Venzal, Ana Mestre, Beatriz Jurado, Jacobo Fernández, José Carlos Álvarez, Inmaculada Hernández, Manuel Francisco García, Natalia Márquez, Soledad Aranda, Ana Belén Mata, Pamela Hoyos y Raúl Jiménez.

Presidente del Comité Electoral: Antonio Sanz