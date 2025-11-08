Espana agencias

Pilar Alegría: "Un pueblo que cuida de su escuela está cuidando de su futuro"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha visitado este sábado el CEIP Domingo Jiménez Beltrán de Calatorao (Zaragoza) con motivo de su 25 aniversario, en una jornada que ha sido un acto de celebración, no sólo para el centro educativo, sino para toda la localidad.

Un grupo de alumnos, de los 250 en total con los que cuenta el centro, han guiado a la ministra durante la visita por las instalaciones del CEIP Domingo Jiménez Beltrán, donde se imparten enseñanzas de Infantil y Primaria y que es uno de los pocos centros de Aragón con todas las aulas digitalizadas.

En el recorrido, Alegría ha podido conocer de primera mano algunos de los proyectos que desarrolla este centro, como la radio escolar, el huerto y los proyectos de robótica, impresión 3D, 'Reto Tech' y el de patios activos.

La ministra ha puesto en valor el apoyo y "la implicación constante" del Ayuntamiento de Calatorao y de su alcalde, David Felipe, a esta escuela.

"Para que nuestros pueblos sigan teniendo vida y sigan proyectando proyectos familiares, es importante que existan los colegios. Porque cuando un colegio se cierra, un pueblo se muere", ha expresado.

Alegría también ha agradecido el respaldo de las familias a los estudiantes y su mano tendida al profesorado "para hacer más fácil el día a día de la escuela".

En este sentido, la responsable del ministerio de Educación ha recordado que "una escuela no sólo es un lugar donde los niños aprenden y los profesores enseñan, sino que también es un espacio que hace comunidad".

"Un pueblo que cuida a su escuela es un pueblo que cuida su presente y su futuro", ha remarcado.

Alegría también ha puesto de relieve el trabajo del profesorado y del equipo directivo de este centro educativo que, así como su "vocación de servicio público".

"Cada día impulsáis y generáis esa inquietud en los estudiantes. Con vuestro trabajo, posibilitáis construir una sociedad mejor. Sin los maestros y maestras no tendríamos esta sociedad que disfrutamos".

En presencia de los hermanos de Domingo Jiménez Beltrán, Alegría ha querido poner en valor la figura de "un hombre comprometido con trabajar por dejar un mundo mejor", recordando que fue el primer director de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Además, la ministra ha destacado la lucha de los vecinos de Calatorao por conseguir en el año 2000 que se levantase un nuevo centro educativo y ha asegurado que, 25 años después, "hay una cosa que ha permanecido imborrable: la creencia de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar el futuro".

