Moreno pide "defender sin complejos" que PP-A es el partido que "más cuida los servicios públicos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado este sábado en su intervención como candidato a la reelección como líder del PP andaluz en el XVII Congreso Autonómico de este partido a que "cuando salgáis de aquí defendáis sin ningún complejo que el partido que más ha hecho por los servicios públicos en la historia de Andalucía es el Partido Popular de Andalucía".

Esta exigencia la ha hecho Moreno en el tramo de su intervención que ha dedicado a la gestión sanitaria, donde ha afirmado que se han manejado con "humildad para reconocer que nos hemos equivocado", en referencia a la crisis de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama, pero ha pedido que se haga "en la calle, en las conversaciones".

Ha defendido Moreno que no es una exigencia "porque lo pida yo" al argumentar que "es una verdad en mayúscula, incontestable", esa condición del "partido que más cuida los servicios públicos en Andalucía en la historia de Andalucía".

"Así es y así lo demuestran los datos", se ha reafirmado Moreno en el tramo de su discurso que ha despertado la mayor reacción del auditorio que se ha puesto en pie enardecido y ha gritado "presidente, presidente".

"Lo estamos haciendo año tras año y vamos a seguir mejorándolo", ha continuado afirmando, quien ha asegurado que "es palabra de proyectos políticos como el nuestro y palabra de Juanma Moreno", antes de reafirmarse en que "lo vamos a seguir mejorando".

A la exigencia de salir a la calle a proclamar la condición de ser el partido que más defiende los servicios públicos antes había advertido Moreno que "los andaluces nos han prestado su confianza para trabajar y defender lo que es de todos", convencido de haber "demostrado que sabemos gestionar".

Aun cuando ha admitido el error en la gestión sanitaria, donde, sin mencionar el problema de las mamografías del programa del cribado de cáncer, ha asegurado que "no somos insensibles y nos duele lo ocurrido porque nos ponemos en la piel de las mujeres afectadas", y esa humildad para reconocer el error la ha planteado como "saber rectificar para cambiar y seguir avanzando por el camino correcto".

"Cuando algo falla hay que saber asumirlo para aprender", ha proclamado Moreno ante su partido, quien ha lamentado que el mayor resbalón de su gestión "ha ocurrido en el ámbito que más hemos mimado desde que llegamos al gobierno, la sanidad", área de la que ha dicho que "la encontramos destrozada".

Gestión sanitaria que ha reivindicado afirmando que hoy son casi 30.000 sanitarios que al llegar a la Junta de Andalucía en 2018, a lo que ha sumado 100 nuevas instalaciones sanitarias, y dentro de éstas siete nuevos hospitales y 25 centros de salud.

El salto de la sanidad andaluza ha querido que se visualice blandiendo un gasto superior en 6.500 millones de euros al que heredó y ha subrayado entonces que la partida sanitaria para 2026, con 16.200 millones de euros, es "la inversión sanitaria más alta de toda España", para seguidamente situar el dato en que "solo en sanidad nos gastamos más dinero que toda la Xunta de Galicia en todos sus servicios".

"Con este presupuesto hemos multiplicado por cinco la inversión en equipos oncológicos", ha seguido afirmando sobre la gestión sanitaria, mientras ha reivindicado que "es un asunto muy sensible para nosotros", además de admitir que "todos tenemos a alguien cercano con cáncer" y de reivindicar una iniciativa como la puesta en marcha del cribado de cáncer de colón, mientras ha hecho un apunte personal de que "mi padre falleció tristemente por cáncer de colon".

El presidente de la Junta ha reivindicado que "el sistema sanitario público funciona con sus dificultades y su margen de mejora", premisa que ha defendido con el argumento de que "salva vidas todos los días".

Ha reconocido también que "por muchos recursos que se pongan en la sanidad nunca serán suficientes" y ha proclamado que "os garantizo que vamos a hacer todas las reformas que sean necesarias, y eso lo sabe bien Antonio", en alusión a Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de quien ha dicho que "sabe bien qué reformas tenemos que hacer para que este sistema funcione al fin".

"Lo vamos a hacer como hemos hecho en otras áreas", ha proclamado para propiciar entonces el momento de mayor conexión con los compromisarios del congreso del PP andaluz.